Alejandro Zendejas confía en que América será su ruta para llegar a la Copa del Mundo

Desde la llegada de André Jardine al América, Alejandro Zendejas se ha revolucionado como uno de los mejores jugadores de la plantilla del cuadro del nido de Coapa. Su presencia, ya sea como extremo o media punta, en más de una ocasión le ha valido títulos a los de la capital del país.

Dicho crecimiento también le ha valido al jugador para abrirse un hueco dentro de la Selección de Estados Unidos. Al ser parte de las más reciente lista de Mauricio Pochettino, Alejandro afirma que el cuadro de la Liga MX y la presencia de André Jardine, serán clave para poder llegar a la Copa del Mundo.

Le tengo mucho cariño, aprecio mucho a André Jardine. Me ha ayudado a alcanzar niveles que no creo que hubiera podido alcanzar. Nos pone una presión constante, cargas de trabajo, quiere que nos mejoremos constantemente. Él, por seguro, será un entrenador que se va a reconocer por el resto de su vida en México. Alejandro Zendejas

Afirma que esta fecha FIFA es clave para su meta de estar en la lista final de Estados Unidos para el mundial.

Es una oportunidad que debo de aprovechar para estar en la lista final. El estar ausente en convocatorias pasadas es una decisión que tengo que respetar, pero eso me motiva a trabajar más duro. Pienso que he tenido un año muy bueno, debo seguir sobre esa línea y con esas ganas en esta semana y media. Alejandro Zendejas

Alejandro compite con jugadores de alto calibre y en ligas de Europa. Sin embargo, confía que su nivel actual le puede valer para ser parte de su selección en el 2026.

