Alejandro Zendejas debutó en el torneo y festejó su cumpleaños dando la victoria al América sobre Monterrey

Las Águilas del América lograron su segunda victoria al hilo al pegarle por la mínima a Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde la gran figura fue el mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien debutó en el semestre tras haber estado fuera de circulación por un tema de lesión, aunque pudo celebrar su cumpleaños 28 marcando el solitario tanto que les dio los tres puntos.

Raphael Veiga debutó como jugador del América mientras Alejandro Zendejas aseguraba los 3pts en la jornada 5 del Clausura 2025.



Las Águilas suman 8pts tras 5 jornadas disputadas en el Clausura 2025. pic.twitter.com/aPuGdJDZ5K — Alejandro Montes (@amontes_98) February 8, 2026

Sin duda alguna la afición azulcrema había extrañado al extremo derecho, quien es una parte esencial del ataque y un pilar insustituible en su rola, ya que al equipo le costó mucho reencontrarse con el gol en el campeonato, siendo apenas la fecha pasada cuando lograron cortar su mala racha, gracias al uruguayo Brian Rodríguez.



El seleccionado de los Estados Unidos fue lanzado de inicio por el costado derecho, con Henry Martín en el eje del ataque y Rayito por el lado izquierdo, lo que podría ser el ataque titular a lo largo del semestre. El nacido en Juárez fue uno de los que más intento batir el arco custodiado por Luis Cárdenas y al final, su insistencia tuvo premio, reencontrándose con el gol tras 70 días.



En el minuto 64, Jonathan Dos Santos recuperó el esférico para cederlo al norteamericano, quien cerca de los linderos del área amagó a Daniel Aveces y burló a Fidel Ambriz para finalmente, soltar un remate raso pegado al poste derecho que dejó sin ninguna oportunidad al Mochis.

🇺🇸🇲🇽 ALEX ZENDEJAS (28 años)



⚽️54 goles en #LigaMx para el

seleccionado nacional estadounidense.



⚽️11 con 🟥⬜️ Necaxa

🔺⚽️43 con 🟦🟨 América pic.twitter.com/K4iXKgGovq — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) February 8, 2026

La mala noticia fue que el atacante abandonó el terreno de juego al 77’ luego de sentir molestias físicas, sin embargo, en la misma transmisión, TUDN indicó que el mismo jugador compartió que no se trataba de nada serio. De ser así, el festejado sí podrá estar disponible para el Clásico Nacional contra Chivas del próximo sábado 14 de febrero, a celebrarse en el Estadio Akron.



Con esta anotación, Zendejas llegó a un total de 54 dianas en la Liga MX, donde ha desfilado con clubes como Chivas, Necaxa y América. Con el Rebaño Sagrado no pudo marcar, con los Rayos celebró en once ocasiones, mientras con las Águilas puede presumir 43 pirulos.

🦅AMÉRICA🦅



🚨ZENDEJAS SIN LESIÓN🚨



“No tiene ninguna lesión (Alejandro Zendejas), terminó muy cansado el partido. Con tres días lo recuperamos y vamos a estar completos”@TUDNMEX pic.twitter.com/GaqpGPooho — Gibrán Araige (@GibranAraige) February 8, 2026

La otra buena noticia para los Millonetas fue el debut del brasileño Raphael Veiga, quien llegó desde el Palmeiras de su país. Al 67’, el técnico brasileño André Jardine tomó la decisión de enviarlo al campo y el centrocampista estuvo a nada de tener un debut soñado al 84’ porque un disparo suyo fue desviado por El Mochis.