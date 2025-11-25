En la era de André Jardine como técnico, Alejandro Zendejas se ha convertido en una pieza vital para el América. El jugador fue el hombre clave para el más reciente título de Liga MX para los de capital del país, aquel del tricampeonato.

Siendo el caso, mercados como el de la MLS y el de Europa han levantado la mano por el fichaje del extremo por derecha. A pesar de dicho ruido, el jugador deja en claro que su futuro en el corto plazo está en Coapa.

🔥 ¡Capitán América para rato!



Alejandro Zendejas rompe el silencio, apaga rumores y confirma que está feliz de seguir en el ‘Más Grande de México’.



Aquí la nota 👇https://t.co/6GyqDDyFFR pic.twitter.com/C8L8t3PnLX — Esto en Línea (@estoenlinea) November 22, 2025

Ya cuando estás ahí te das cuenta que es de lo más grande en México. Entonces, feliz, nunca pensé que iba a llegar, tratar de seguir los máximos años que pueda, uno cuando se va de un equipo así, se da cuenta de todo lo que tenías. Alejandro Zendejas

Toluca v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La figura del América afirma que entienden las críticas de parte de la afición, mismas que llevan con calma con el fin de no perder la cabeza.

Muy sana porque todos bromeamos, pero a la hora de trabajar... seguimos esa línea, es difícil estar al full, pero cuando estás en un bajón, te avisa de que 'oye, despierta'. Un empate o pierdes un partido es como que ahí hablamos los compañeros y decimos 'cabrones, tranquilos', no nos gusta empatar o perder, pero no podemos estar siempre arriba. Alejandro Zendejas

Para Zendejas las últimas semanas han sido duras. El jugador que posiblemente la única pieza en el plantel del América sin reemplazo, estuvo fuera de actividad por lesión. Su retorno se ha dado en contra de Toluca donde no pudo marcar diferencias.

Ahora, el cuerpo técnico de André Jardine confía en que la mejor versión del seleccionado por Estados Unidos se ha presente en el momento clave del torneo, la liguilla. No sería la primera ocasión en que lo anterior sucede.