Alemania vs Costa de Marfil - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Alemania sabe que una segunda victoria en el Grupo E le garantizará el pase a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo por primera vez desde que ganó la competición hace 12 años.

En Costa de Marfil, el tetracampeón se enfrenta a un equipo que busca hacer historia. Tras vencer a Ecuador por la mínima en su último encuentro, también tiene la fase eliminatoria al alcance de la mano, lo que supondría un hito para la nación de África Occidental después de haber sido eliminada sistemáticamente en la fase de grupos en todas sus participaciones anteriores.

No existe riesgo de que se repita la victoria de Alemania por 7-1 sobre Curazao de hace casi una semana, pero el equipo de Julian Nagelsmann parte como favorito.

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