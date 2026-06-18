Alemania vs Costa de Marfil: previa, predicciones y alineaciones

Pasó la presión del primer partido del Mundial. No es que lo que viene sea sencillo, ni mucho menos, aunque mostrar una buena cara en el debut siempre resulta importante y permite afrontar el resto de la fase de grupos con mayor tranquilidad. Ahora será el turno de Alemania y Costa de Marfil de verse las caras por el Grupo E. Los germanos llegan luego de golear 7-1 a Curazao en Houston, en tanto que los africanos le ganaron 1-0 a Ecuador en Philadelphia.

Pronóstico SI Fútbol

No le va a ser fácil este partido a Alemania. Las comparaciones rara vez ayudan y Costa de Marfil está varios escalones por encima de Curazao, algo que viene demostrando desde hace tiempo. Antes del Mundial derrotó a selecciones europeas como Escocia y Francia, arrancó el torneo con una victoria contra Ecuador gracias al gol de Amad Diallo y cuenta con futbolistas de enorme despliegue. Aun así, el conjunto germano parte como favorito por la calidad de su juego y debería quedarse con los tres puntos, aunque probablemente sin una diferencia demasiado amplia.

Alemania 2-1 Costa de Marfil

¿A qué hora se juega Alemania vs Costa de Marfil?

Ciudad: Toronto, Canadá

Estadio: Estadio Toronto (BMO Field)

Fecha: sábado 20 de junio

Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 23:00 ESP

Árbitro: Juan Gabriel Benítez

Historial de enfrentamientos directos entre Alemania y Costa de Marfil

Alemania: 1

Empates: 0

Costa de Marfil: 0

Último partido entre ambos: 18/11/2009 - Alemania 3-2 Costa de Marfil - Amistoso internacional

Últimos 5 partidos

Alemania Costa de Marfil Alemania 7-1 Curazao 14/6/2026 Costa de Marfil 1-0 Ecuador 14/6/2026 Estados Unidos 1-2 Alemania 6/6/2026 Francia 1-2 Costa de Marfil 4/6/2026 Alemania 4-0 Finlandia 31/5/2026 Escocia 0-1 Costa de Marfil 31/3/2026 Alemania 2-1 Ghana 30/3/2026 Corea del Sur 0-4 Costa de Marfil 28/3/2026 Suiza 3-4 Alemania 27/3/2026 Egipto 3-2 Costa de Marfil 10/1/2026

¿Cómo ver Alemania vs Costa de Marfil por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo Network, FOX, Telemundo App, Peacock, FOX One México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Alemania

Julian Nagelsmann, Alemania | Alexander Hassenstein/GettyImages

Alemania abrió su participación en el Mundial 2026 con un 7-1 sobre Curazao. Kai Havertz firmó un doblete, Jamal Musiala también convirtió y Julian Nagelsmann celebró el rendimiento de sus dirigidos, aunque evitó cualquier exceso de entusiasmo. "No es fácil marcar siete goles, así que estamos satisfechos", expresó el entrenador.

El DT también valoró la respuesta del plantel cuando los caribeños lograron el empate parcial y destacó la forma en que sus futbolistas retomaron el partido. "Fue un gran comienzo y el empate fue inesperado. Fue fascinante ver cómo respondió el equipo", dijo Nagelsmann, quien además remarcó que el grupo todavía puede ofrecer un nivel superior en las próximas jornadas.

Una de las noticias alentadoras pasa por Musiala. El volante fue sustituido luego de mostrar molestias musculares, aunque el cuerpo técnico descartó cualquier inconveniente. "No es nada grave", afirmó Nagelsmann, quien contó que el futbolista quería seguir en el campo y explicó que la decisión buscó repartir minutos entre otros integrantes del plantel. Todo indica que estará disponible para medirse con Costa de Marfil.

El buen resultado y rendimiento del grupo, además de los goles realizados, invita a pensar que el DT repetirá plantilla. Equipo que gana, no se toca.

Posible alineación de Alemania contra Costa de Marfil (4-2-3-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Últimas noticias de Costa de Marfil

Emerse Fae, Costa de Marfil | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

Costa de Marfil llega al cruce con Alemania impulsada por un triunfo por 1-0 ante Ecuador. El gol apareció en el tiempo añadido gracias a Amad Diallo, quien definió dentro del área luego de una asistencia de Wilfried Singo y entregó tres puntos de enorme valor para los Elefantes en el arranque del Grupo E.

La actuación de Diallo generó elogios por parte del entrenador Emerse Faé, quien reconoció que el atacante pudo ingresar antes. "Puedo decir con confianza que le di ventaja a Ecuador al iniciar el partido con Amad en el banco. Algunos futbolistas necesitan 90 minutos para influir en un partido. Amad necesitó un cartel de sustitución", expresó el DT.

Posible alineación de Costa de Marfil contra Alemania (4-4-2): Alban Lafont; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Nicolas Pépé, Christ Oulai, Franck Kessie, Amad Diallo; Elye Wahi, Bénie Traoré.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026