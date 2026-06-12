Alemania vs Curazao: previa, predicciones y alineaciones

Alemania y Curazao se enfrentan este domingo 14 de junio por la primera jornada del Grupo E de la Copa del Mundo 2026. El NRG Stadium de la ciudad de Houston será el escenario de un encuentro en el que, al menos en los papeles, el favoritismo es marcado para los cuatro veces campeones del mundo.

La Mannschaft llega a este Mundial con la necesidad imperiosa de recuperar su prestigio. A la conquista en Brasil 2014 le siguieron dos durísimas eliminaciones en primera ronda tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. De la mano de Julian Nagelsmann y un plantel renovado, buscar dejar atrás uno de los períodos más decepcionantes de su historia reciente. Aunque no aparece en el tándem de los máximos candidatos, sigue siendo uno de los gigantes históricos del fútbol mundial y una selección que nadie quiere enfrentar en instancias decisivas.

Del otro lado estará Curazao, una de las grandes historias de este Mundial. El combinado caribeño disputará por primera vez una Copa del Mundo y lo hará representando a un país de apenas 444 kilómetros cuadrados y cerca de 156.000 habitantes, convirtiéndose en la selección del país menos poblado que ha participado en la máxima cita del fútbol. Dirigido por el experimentado Dick Advocaat, sabe que tendrá una tarea extremadamente compleja por delante.

A continuación, toda la información para vivir este atractivo encuentro de la primera ronda del Mundial.

Pronóstico SI Fútbol

La diferencia de jerarquía entre ambos equipos es inabarcable. Alemania llega al Mundial atravesando una racha de nueve victorias consecutivas y con la presión de dejar atrás los malos resultados de mundiales anteriores. No es un equipo que subestime a sus rivales y saldrá con lo mejor que tiene en busca de la victoria, sabiendo que la diferencia de gol puede ser determinante a la hora de definir la clasificación.

Curazao lleva consigo una enorme ilusión que es combustible para sus futbolistas, pero cuando la pelota corre, no hay equivalencias con Alemania. Los dirigidos por Dick Advocaat plantearán un partido muy defensivo e intentarán mantener el cero en su arco el mayor tiempo posible, pero todo apunta a que la calidad individual de los teutones acabará imponiéndose.

Pronóstico: Alemania 5-0 Curazao

¿A qué hora se juega Alemania vs Curazao?

Ciudad : Houston, Estados Unidos

: Houston, Estados Unidos Estadio : NRG Stadium

: NRG Stadium Fecha : domingo 14 de junio

: domingo 14 de junio Hora : 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP

: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP Árbitro: Jalal Jayed

Historial de enfrentamientos directos entre Alemania y Curazao

Será el primer encuentro entre ambas selecciones

FBL-WC-2026-CONCACAF-JAM-NED | RICARDO MAKYN/GettyImages

Últimos 5 partidos

Alemania Curazao Estados Unidos 1-2 Alemania 06/06/26 Curazao 4-0 Aruba 06/06/26 Alemania 4-0 Finlandia 31/05/26 Escocia 4-1 Curazao 30/05/26 Alemania 2-1 Ghana 30/3/2026 Australia 5-1 Curazao 31/03/26 Suiza 3-4 Alemania 27/3/2026 China 2-0 Curazao 27/03/26 Alemania 6-0 Eslovaquia 17/11/2025 Jamaica 0-0 Curazao 18/11/26

¿Cómo ver el Alemania vs Curazao por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Alemania

La decisión de Julian Nagelsmann de volver a darle la titularidad a Manuel Neuer pese a su retiro del seleccionado generó polémica y malestar en Oliver Baumann, quien ocupó el arco durante todo el proceso de clasificación al Mundial. "Nos conocemos desde siempre. Por supuesto, la relación se resintió un poco cuando transmites un mensaje así", aseguró el entrenador.

Pese a que es el claro favorito para quedarse con el grupo, desde el interior del equipo intentan bajar una línea de humildad. "No tenemos un grupo tan fácil como a veces se percibe desde fuera", indicó Joshua Kimmich. Alemania va por un contundente triunfo que lo encamine hacia la tan deseada clasificación a 16vos.

Germany Training Session - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Probable alineación de Alemania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Musiala, Sané, Wirtz; Havertz.

Últimas noticias de Curazao

Si bien el conjunto caribeño clasificó con holgura al Mundial, de forma invicta, siendo el equipo más goleador y el menos goleado, lo cierto es que cada vez que enfrentó a un seleccionado de mayor jerarquía, acabó derrotado (China, Australia, Escocia).

Armando Obispo (PSV), Tahith Chong (Sheffield United) y Sontje Hansen (Middlesbroug) son los jugadores de mayor experiencia y roce internacional con los que cuenta Dick Advocaat para la primera experiencia mundialista de este país.

Scotland v Curacao - International Friendly | Visionhaus/GettyImages

Probable alineación de Curazao (4-5-1): Room; Sambo, Obispo, Fonville, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna, Chong, Gorre; Locadia.

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