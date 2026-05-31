Alemania vs Finlandia: previa, predicciones y alineaciones

Ya son siete los partidos que lleva invicta Alemania en los preparativos para el Mundial 2026 y espera que frente a Finlandia la racha continúe para llegar de la mejor manera al debul el14 de junio. Los dirigidos por Julian Nagelsmann comenzaron a aceitar su funcionamiento en sus últimas presentaciones luego de varios años de una selección muy alejada de aquella que se consagró campeona del mundo en 2014. Ahora, con un recambio generacional y un entrenador que le cambió la cara al equipo, buscarán ultimar detalles antes de viajar a Estados Unidos.

Pronóstico SI Fútbol

Alemania llega a este amistoso con una racha de siete victorias consecutivas y con la intención de probar variantes antes del Mundial 2026.

Los finlandeses suelen refugiarse cerca de su arco cuando enfrentan a rivales de este calibre. En cambio, si algo caracteriza Alemania es su producción goleadora. Tal es así que por presente y plantel, todo apunta a una victoria cómoda del conjunto local, con Florian Wirtz como uno de los futbolistas con mayores posibilidades de participar en el marcador.

Alemania 3-0 Finlandia

¿A qué hora se juega Alemania vs Finlandia?

Ciudad : Maguncia, Alemania

: Maguncia, Alemania Estadio : Mewa Arena

: Mewa Arena Fecha : domingo 31 de mayo

: domingo 31 de mayo Hora : 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Matheus Delgado Candançan (BRA)

Historial de enfrentamientos directos entre Alemania y Finlandia

Alemania : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Finlandia: 0

Último partido entre ambos: 31/8/2016 - Alemania 2-0 Finlandia - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Alemania Finlandia Alemania 2-1 Ghana 30/3/2026 Cabo Verde 1-1 Finlandia 30/3/2026 Suiza 3-4 Alemania 27/3/2026 Nueva Zelanda 0-2 Finlandia 27/3/2026 Alemania 6-0 Eslovaquia 17/11/2025 Finlandia 4-0 Andorra 17/11/2025 Luxemburgo 0-2 Alemania 14/11/2025 Finlandia 0-1 Malta 14/11/2025 Irlanda del Norte 0-1 Alemania 13/10/2025 Países Bajos 4-0 Finlandia 12/10/2025

¿Cómo ver Alemania vs Finlandia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, ViX Premium, Fubo Sports México SKY Sports España UEFA TV PPV

Últimas noticias de Alemania

Julian Nagelsmann, Alemania | Alexander Hassenstein/GettyImages

En los últimos días, Nagelsmann dejó entrever que Leon Goretzka podría ocupar una función distinta durante el Mundial. El entrenador señaló que el mediocampista no compite únicamente por un lugar en la doble contención y que también puede desempeñarse unos metros por delante. "Marcó varios goles en los entrenamientos y está dejando una buena impresión", dijo.

La búsqueda de gol sigue siendo uno de los temas que acompañan a Alemania. Sin un atacante tradicional que monopolice las anotaciones, la idea del DT pasa por repartir responsabilidades. "Nuestra idea es distribuir goles y asistencias entre varios jugadores", expresó Nagelsmann. Dentro de ese plan aparecen futbolistas como Goretzka, Jamal Musiala, Wirtz o Leroy Sané.

Otra de las novedades pasa por la portería. Manuel Neuer regresó a una convocatoria de Alemania luego de dos años, aunque no sumará minutos frente a Finlandia. Nagelsmann respaldó públicamente al arquero del Bayern Múnich y afirmó que su presencia mejora al equipo. "Con Manu somos mejores que sin él", dijo. En consecuencia, Oliver Baumann será el encargado de ocupar el arco en Maguncia.

Posible alineación de Alemania contra Finlandia (4-3-3): Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum; Leon Goretzka, Angelo Stiller, Leroy Sané; Jamal Musiala, Florian Wirtz, Lennart Karl

Últimas noticias de Finlandia

Jacob Friis, Finlandia | Phil Walter/GettyImages

Finlandia llega a Alemania consciente de que enfrentará a una selección que ya piensa en el Mundial. Los nórdicos no lograron clasificarse a la Copa del Mundo luego de finalizar terceros en su grupo y quedar lejos de la pelea por los puestos de repechaje. El amistoso representa una oportunidad para medirse frente a uno de los equipos que estarán en Estados Unidos dentro de pocos días.

Posible alineación de Finlandia contra Alemania (3-5-2): Lukás Hrádecky; Nikolai Alho, Ville Koski, Tony Miettinen; Naatan Skyttä, Anssi Suhonen, Adam Markhiyev, Leo Walta, Juho Lähteenmäki; Joel Pohjanpalo, Oliver Antman