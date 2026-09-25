Alemania vs Grecia: previa, predicciones y alineaciones

"Hola. Algunos de ustedes tal vez me conozcan, otros no. Soy el entrenador de la selección de Alemania y no podría estar feliz por eso", expresó Jurgen Klopp al dar por iniciada la semana de preparación para el debut en la Nations League. El flamante DT asumió el cargo luego de la temprana eliminación de los germanos en dieciseisavos de final del Mundial 2026. La caída ante Paraguay derivó en la salida de Julian Nagelsmann y la llegada del ex técnico del Liverpool.

Su estreno fue contra Países Bajos en Ámsterdam, con un empate 1-1, y este domingo tendrá su segunda prueba frente a Grecia por la fecha 2 de la competencia continental.

A continuación, todo lo que tenes que saber para el partido de este domingo de la Nations League.

Pronóstico SI Fútbol

Alemania todavía está dando sus primeros pasos con Klopp y el empate contra Países Bajos demostró que queda trabajo por hacer. Grecia, por su parte, llega con confianza después de remontar y ganarle a Serbia. De todas formas, los germanos son favoritos y van a jugar de locales, por lo que deberían imponerse, aunque podrían recibir algún que otro gol.

Alemania 2-1 Grecia

¿A qué hora se juega Alemania vs Grecia?

Ciudad: Augsburgo, Alemania

Estadio: WWK Arena

Fecha: domingo 27 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Alemania y Grecia

Alemania: 1

1 Empates : 0

: 0 Grecia: 0

Último partido entre ambos: 7/6/2024 - Alemania 2-1 Grecia - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Alemania Grecia Países Bajos 1-1 Alemania 24/9/2026 Serbia 1-2 Grecia 24/9/2026 Alemania (3) 1-1 (4) Paraguay 29/6/2026 Grecia 0-1 Italia 7/6/2026 Ecuador 2-1 Alemania 25/6/2026 Suecia 2-2 Grecia 4/6/2026 Alemania 2-1 Costa de Marfil 20/6/2026 Hungría 0-0 Grecia 31/3/2026 Alemania 7-1 Curazao 14/6/2026 Grecia 0-1 Paraguay 27/3/2026

¿Cómo ver Alemania vs Grecia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+ España DAZN Spain

Últimas noticias de Alemania

Jurgen Klopp, Alemania | Alexander Hassenstein - UEFA/GettyImages

Alemania estuvo muy cerca de comenzar el ciclo de Klopp con una victoria. Felix Nmecha abrió el marcador a los 33 minutos luego de una jugada que terminó con la asistencia de Philipp Treu. La ventaja se mantuvo durante buena parte del encuentro gracias a Marc-André ter Stegen, que protagonizó muchas atajadas... hasta que no pudo más. Cody Gakpo apareció en el tiempo agregado y, con una volea luego de un envío de Ruben van Bommel, estableció el 1-1 definitivo.

El partido dejó dos bajas que podrían afectar los planes para el domingo. Jamal Musiala sintió una molestia muscular durante el calentamiento, por lo que Nadiem Amiri ocupó su lugar en el once inicial. Kai Havertz, por otro lado, tuvo que abandonar la cancha en el primer tiempo por una molestia. Los dos van a tener que hacerse estudios, pero Klopp consideró poco probable que puedan estar presentes este domingo. "Probablemente estén fuera para nosotros, aunque espero que vuelvan pronto para sus clubes", afirmó el DT.

El técnico reconoció que todavía queda trabajo por hacer luego de sus primeros días al frente de la selección. "Tuvimos un buen comienzo y luego sufrimos problemas. Podemos jugar mejor", expresó. El alemán también valoró la actitud de sus futbolistas y explicó que el poco tiempo de trabajo influye en el funcionamiento que busca implementar. "Cuando el sistema todavía no está en su lugar y los procesos no están establecidos, pasa algo así", señaló.

El empate dejó a Alemania con un punto finalizada la primera jornada del Grupo A2. El equipo germano tuvo oportunidades para ampliar la ventaja antes del descanso, incluida una ocasión de Karim Adeyemi dentro del área, que no consiguió convertir el segundo. "Me habría encantado ganar, aunque estoy satisfecho con el punto", dijo Klopp.

Posible alineación de Alemania contra Grecia (4-2-3-1): Marc-André ter Stegen; Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Felix Nmecha; Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Kevin Schade; Younes Ebnoutalib

Últimas noticias de Grecia

Ivan Jovanovic, Grecia | PEDJA MILOSAVLJEVIC/GettyImages

Grecia debutó con una victoria 2-1 ante Serbia de visitante. Andrija Zivkovic le dio la ventaja a los locales a los cuatro minutos, pero los dirigidos por Ivan Jovanovic no bajaron los brazos. La igualdad llegó a los 76 minutos, cuando Vangelis Pavlidis asistió a Christos Tzolis.

Los visitantes cerraron la remontada en tiempo agregado. Anastasios Douvikas convirtió de cabeza para establecer el 2-1. El triunfo terminó con una racha de cinco partidos como visitante sin victorias y significó la primera victoria de 2026 en cualquier competencia para los griegos. Con tres puntos, quedaron como líderes del Grupo A2 antes de viajar a Alemania.

Posible alineación de Grecia contra Alemania (4-2-3-1): Konstantinos Tzolakis; Georgios Vagiannidis, Konstantinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Kostas Tsimikas; Konstantinos Karetsas, Dimitrios Kourbelis, Christos Zafeiris, Christos Tzolis; Charalampos Kostoulas, Vangelis Pavlidis

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