Alemania vs Paraguay- Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Alemania ha alcanzado la fase eliminatoria del Mundial por primera vez desde 2014, y su rival en dieciseisavos de final es una discreta selección de Paraguay que tiene problemas para marcar goles.

Si bien el equipo de Julian Nagelsmann logró superar un grupo complicado al ganarlo, la fase de grupos de Alemania terminó con un sabor amargo al perder una ventaja inicial ante Ecuador, cayendo derrotada por 2-1. Por lo tanto, el impulso no está del lado del cuatro veces campeón, pero aún se espera que supere a Paraguay, que ocupa el puesto 41 en el ranking.

Los sudamericanos avanzaron en tercer lugar del Grupo D, tras sumar cuatro puntos en sus tres partidos. Los hombres de Gustavo Alfaro consiguieron una victoria crucial sobre Turquía en la segunda jornada, lo que significaba que solo necesitaban un punto contra Australia para clasificar.

Los dos equipos protagonizaron un decepcionante empate en Santa Clara, donde quedaron al descubierto las limitaciones ofensivas de Paraguay.

Su sólida defensa fue clave en la fase de clasificación, pero fue arrollada por la selección estadounidense en el partido inaugural del torneo. La rigidez sin posesión será fundamental si quiere dar la sorpresa el lunes, aunque Alemania no ha estado a la altura de las expectativas desde que derrotó contundentemente a la debutante Curazao.

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