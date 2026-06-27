Alemania vs Paraguay: previa, predicciones y alineaciones

Alemania y Paraguay protagonizarán uno de los 16 duelos de la primera instancia de playoffs de la Copa del Mundo 2026. La cita será este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston y hay promesa de un gran encuentro.

El conjunto de Julian Nagelsmann viene de ganar el Grupo E, aunque su camino no fue lo sencillo que muchos hubieran apostado. Tras aplastar por 7 a 1 Curazao, sufrió hasta el final para dar vuelta de forma agónica un partido en el que comenzó perdiendo ante Costa de Marfil. Ya asegurado el primer puesto, cayó frente a Ecuador por 2 a 1 en la última jornada, dejando una imagen preocupante de cara a este duelo

Los de Gustavo Alfaro, por su parte, clasificaron como uno de los mejores terceros. Lograron recuperarse de la dura caída por 4 a 1 en el debut ante Estados Unidos, venciendo a Turquía por la mínima e igualando sin goles ante Australia. Los resultados de otros grupos le permitieron quedar entre los ocho mejores y ahora va por el batacazo ante un gigante mundial.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido.

Pronóstico SI

Alemania no infunde el mismo temor que sí imponía en otros Mundiales. Jugador por jugador, cuenta con mucha mas jerarquía y recursos que Paraguay, pero los guaraníes pueden equiparar esa desventaja con la garra que los caracteriza y un orden táctico que Alfaro sabe implementar a la perfección.

Imaginamos un encuentro más parejo de lo que dicen los papeles, con Alemania logrando el triunfo pero por un margen acotado.

Pronóstico: Alemania 1-0 Paraguay

¿A qué hora se juega el Alemania vs Paraguay?

Ciudad : Boston, Massachussets

: Boston, Massachussets Estadio : Gillette Stadium

: Gillette Stadium Fecha : lunes 29 de junio

: lunes 29 de junio Hora : 16:30 EE.UU (Este), 14:30 MEX, 22:30 ESP

: 16:30 EE.UU (Este), 14:30 MEX, 22:30 ESP Árbitro: Jalal Jayed

Boston Stadium - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Alemania vs Paraguay

Partidos jugados: 2

2 Alemania: 1

1 Empate : 1

: 1 Paraguay: 0

Último partido entre ambos: 14/08/2013 - Alemania 3-3 Paraguay - Amistoso Internacional

FUSSBALL: WM 2002 in JAPAN und KOREA /ACHTELFINALE GER - PAR 1:0 | Sandra Behne/GettyImages

Últimos 5 partidos

Alemania Paraguay Ecuador 2-1 Alemania 25/6/26 Paraguay 0-0 Australia 25/06/26 Alemania 2-1 Costa de Marfil 20/6/26 Paraguay 1-0 Turquía 20/06/26 Alemania 7-1 Curazao 14/6/26 Estados Unidos 4-1 Paraguay 12/06/26 Estados Unidos 1-2 Alemania 6/6/26 Paraguay 4-0 Nicaragua 05/06/26 Alemania 4-0 Finlandia 31/5/26 Marruecos 2-1 Paraguay 31/03/26

¿Cómo ver el Alemania vs Paraguay por TV y Streaming Online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Sirius XM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Alemania

En el equipo teutón aún se lamentan la lesión de Nico Schlotterbeck. El central del Borussia Dortmund sufrió una rotura del ligamento colateral medial de su tobillo izquierdo ante Costa de Marfil y se despidió del campeonato. Una baja sensible que Nagelsmann podrá cubrir con jugadores de jerarquía como Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton o Malick Thiaw.

La derrota ante Ecuador dejó una sensación amarga en el plantel y Manuel Neuer fue el blanco de muchas de las críticas. El arquero tuvo responsabilidad directa en los dos goles del conjunto sudamericano, aunque su titularidad no corre riesgo. Nathaniel Brown, ausente en el último partido, se recupera de una lesión en el aductor, pero podría estar a disposición del DT.

Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

La posible alineación de Alemania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Últimas noticias de Paraguay

La selección de Alfaro debió sufrir para conseguir su lugar en los 16vos de final, pero los resultados acompañaron tras el pobre 0-0 ante Australia y hoy Paraguay se encuentra en instancias decisivas, tal como lo hizo en su última participación mundialista en 2010.

El entrenador se encargó de bajar las expectativas y dio un baño de realidad a los que criticaron el andar del equipo. Omar Alderete, lesionado en el último compromiso, es la única baja que tendrá el equipo de cara al duelo en Boston.

Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026 | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

La posible alineación de Paraguay (4-5-1): Gill; Cáceres, Velázquez, Gómez, Canale, Maidana; Gómez, Cubas, Galarza; Enciso, Ávalos.

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