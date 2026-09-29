Alerta en Cruz Azul: Willer Ditta podría estar en riesgo de sanción

Willer Ditta podría enfrentar una radical sanción después de protagonizar un incidente con uno de los integrantes del cuerpo arbitral durante el partido entre Cruz Azul y Toluca del fin de semana. La Comisión Disciplinaria ya analiza lo sucedido para determinar si existe o no una conducta que amerite castigo.

El zaguero colombiano protagonizó un momento de tensión en medio del encuentro, cuando concretó un par de empujones contra Maximiliano Gómez, uno de los árbitros asistentes. El momento fue muy gráfico y evidente, generando de inmediato enorme polémica.

🚨🚂 Comisión Disciplinaria abrió una investigación de oficio contra Willer Ditta por incidente contra Maximiliano Gómez, árbitro asistente.



->Willer, corre riesgo de grave sanción.

->Se evalúa material gráfico y reporte arbitral.



DETALLES.https://t.co/5WJIRe2dSs — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 28, 2026

Es clave señalar que el reporte arbitral tras el encuentro no presenta ningún aviso por parte de Maximiliano Gómez sobre una presunta agresión por parte de Willer.

Sin embargo, la ausencia de un señalamiento específico en el reporte no necesariamente deja al colombiano fuera de peligro. Este tipo de conductas suelen ser investigadas de oficio por la Comisión Disciplinaria, especialmente cuando existen imágenes que permiten analizar una acción que fue a todas luces muy grave y fuera de lo común.

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

De acuerdo con la información disponible, la Comisión abrió una investigación de oficio sobre el incidente y evaluará tanto el matrial gráfico como el reporte presentado por el cuerpo arbitral. A partir de esos elementos deberá establecerse la naturaleza de los empujones y determinar si corresponde imponer una sanción adicional al defensor celeste.

Dentro de Cruz Azul naturalmente están encendidas las alertas alrededor del futuro inmediato de Ditta. De toda la zaga, Willer es la pieza clave de Joel Huiqui y perderle dentro del terreno de juego, sería un golpe muy duro, uno que llegaría además en medio de las dudas deportivas que están dejando el equipo.

La conclusión del procedimiento se conocerá durante los próximos días, una vez que la Comisión Disciplinaria termine de revisar las pruebas disponibles. Hasta entonces, Ditta permanece a la espera de una determinación que aclarará si será o no suspendido.

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