Alerta en el FC Barcelona: Lamine Yamal no entrenó con el grupo

El FC Barcelona viaja en las próximas horas a Valencia para enfrentarse al club homónimo en Mestalla, en lo que sería la última visita Culé a ese mítico estadio. En la sesión de entrenamiento del sábado, todos se sorprendieron con una noticia: Lamine Yamal entrenó diferenciado.

El Diario Marca señala que "no parece que el canterano culé sufra ninguna dolencia importante, ya que ayer se ejercitó con normalidad", y agrega que no es el único futbolista del FC Barcelona que tuvo que realizar un acondicionamiento especial tras la participación en el Mundial 2026.

Sin darle demasiada vuelta, Hansi Flick fue claro en rueda de prensa: "Tuvo dolor por un golpe y se entrena por separado. Pero dice que está bien y podría jugar mañana"

Fc Barcelona Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

"Hay que esperar para saber si juega mañana. Lo decidiremos. No sé si descansará o no. Él quiere jugar. No le gusta correr por separado. Está a un muy buen nivel. Su mentalidad y ánimo están mejorando. En el último partido, estuvo sobresaliente. Para él es mejor jugar que entrenarse. Es acertado que sea titular para que se recupere, creo que fue bueno que jugara de inicio los tres primeros", amplió el alemán en otro tramo de la rueda.

Además, confirmó que Yamal será uno de los nuevos capitanes: "Llevamos tres años y sabemos cómo es el vestuario. Yo decidí dos, Raphinha y Pedri, y luego, tres los jugadores: Eric, Frenkie y Lamine".

Este partido asoma como crucial para el Barça: el Real Madrid perdió este viernes frente al Real Betis en La Cartuja y los de Flick tienen la oportunidad valiosa de sacar, por primera vez en la temporada, ventaja en la tabla de posiciones. De momento, los catalanes ganaron tres partidos sobre tres posibles.

Además, entresemana tendrán el ansiado debut por la UEFA Champions League en casa contra el Feyenoord de los Países Bajos, por lo que un triunfo sería clave para llegar con la moral bien alta a este importante compromiso copero.