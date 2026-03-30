Alexi Lalas critica con todo a la selección de los Estados Unidos

La selección de los Estados Unidos no ha podido alcanzar el nivel pretendido y esperado por parte de sus aficionados. La goleada 5-2 ante el conjunto de Bélgica, puso en evidencia las falencias tácticas y técnicas de un equipo que será anfitrión en el Mundial 2026, y que, de no corregir inmediatamente dichos aspectos, es altamente probable que queden eliminados en las primeras rondas.

Bajo este contexto, la leyenda estadounidense, Alexi Lalas, quien jugara hace algunos años como defensa central en clubes como el Kansas City y Los Ángeles Galaxy, criticó duramente al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino y señaló, de forma puntal, a Turner como uno de los principales responsables del bajo nivel mostrado por la escuadra de las barras y las estrellas.

United States v Belgium - International Friendly | Kevin C. Cox/GettyImages

A través de su podcast, Alexi Lalas confesó que no le sorprendió del todo la derrota sufrida ante el conjunto de Bélgica, algo que pone en evidencia las infinitas dudas que existen alrededor de un equipo que, hasta hace algunos años, ilusionaba a sus aficionados, pues creían contar con una de las mejores camadas del continente, además de que estaban forjando un interesante proyecto con base en las ideas y estrategias de un hombre de fútbol, como lo es el ex entenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino.

No obstante, también dejó muy en claro que la goleada quedaba fuera de todo lo presupuestado. ''No se puede dar el beneficio de la duda al equipo tras las fallas concretas en funcionamiento'', declaró, y de inmediato los fanáticos secundaron sus palabras mediante el uso de las redes sociales.

En este sentido, fijó los reflectores en contra del guardameta Matt Turner, quien no parece estar al nivel del resto de sus compañeros, generando dudas y mermando la seguridad en sus defensores, puesto que un error suyo podría pegar de manera directa en el marcador.

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