Alexis Gutiérrez habla de sus opciones de colarse en la lista de Aguirre para el Mundial 2026

Las plazas finales de selección mexicana de cara al próximo Mundial están en juego. Se entiende que Javier Aguirre ya tiene un grupo de seleccionados base definidos. Ahora, algunos contendientes adicionales desean colarse dentro de la lista final, uno de ellos el hombre del América, Alexis Gutiérrez.

Es una competencia muy complicada, es una competencia al final sana, creo que también esa competencia nos hace crecer como jugadores y bueno, yo creo que, para mí, lo más importante es siempre el club, hacer las cosas bien y si me dan un llamado pues estaré muy ilusionado, muy motivado de poder pertenecer a la Selección, pero yo creo que primero tengo que hacer bien las cosas aquí. Alexis Gutiérrez

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Asegura que se visualiza jugando con el Tri el próximo año.

Lo visualizo, claro, ganándome un lugar en la lista para el Mundial. Trabajo mucho para poder estar ahí, claro que es uno de mis objetivos, pero creo que también una parte de mis objetivos es afianzarme aquí, ganarme un lugar, porque América es el club más grande, entonces quiero aquí dejar huella, quiero hacer historia y no solamente en la Selección, sino aquí también hacer cosas importantes. Me visualizo así en mi 2026 y creo que estoy trabajando para poder conseguirlo. Alexis Gutiérrez

Sobre la posibilidad de que su compañeros en América Álvaro Fidalgo se sume a la selección mexicana, Gutiérrez concluyó:

Bueno, al final creo que Álvaro es un grandísimo jugador, creo que aquí se ve en América el reflejo de lo que es Álvaro Fidalgo, si él puede aportar lo que viene a ser aquí en América a la Selección, creo que estaríamos todos con los brazos abiertos de que pueda estar ahí. Creo que Álvaro es muy profesional siempre, si ha pasado por temas de lesiones, como todos sabemos, de lesión de la rodilla o problemas así, pero creo que él es un referente aquí y siempre la motivación la tiene y te digo, si la puede también transmitir allá, creo que sería algo muy bueno para todos. Alexis Gutiérrez

