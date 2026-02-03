Alexis Gutiérrez se visualiza jugando la Copa del Mundo

Alexis Gutiérrez vive un momento de reflexión y ambición medida. El mediocampista mexicano entiende que su presente inmediato pasa por rendir en Club América, pero no esconde que el gran objetivo personal es llegar a la Copa del Mundo, un sueño que guía cada entrenamiento y cada decisión profesional.

“Claro que estoy ilusionado y quiero estar en el Mundial, para eso trabajo”, expresó el futbolista, dejando claro que la motivación está intacta. Sabe que la competencia interna y externa es feroz, pero insiste en que el camino es uno solo: rendir semana a semana en su club para volver a ser considerado.

¡QUIERE IR AL MUNDIAL! 👀



Alexis Gutiérrez aseguró que quiere hacer lo mejor posible en su club para ser tomado en cuenta por Javier Aguirre en la lista final del Tri https://t.co/uzYyz72h0P pic.twitter.com/76dKIV9sjl — MedioTiempo (@mediotiempo) February 2, 2026

Gutiérrez no evade la realidad del proceso. Reconoce que el trayecto hacia selección mexicana es complejo y exige constancia absoluta. “Yo voy a tratar de dar todo de mí en el club para poder volver a ser convocado”, afirmó, subrayando que su enfoque está puesto en el trabajo diario.

El mediocampista entiende que no basta con desearlo. “Que por mí no quede, yo doy todo de mí aquí en el club, porque sé que primero es el club”, señaló. Alexis asume que existen futbolistas mexicanos en Europa y de alta calidad, pero confía en su talento y en el proceso que ha construido.

Más allá de lo deportivo, Alexis habló desde la pertenencia. “Es un orgullo el pertenecer a estos clubes”, comentó, en referencia a su paso y presente en América. Reconoce que no todo ha sido sencillo, pero valora el respaldo de su familia y el aprendizaje que le ha dejado competir en un entorno exigente.

Atletico San Luis v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

El canterano azulcrema fue claro al analizar el momento colectivo. “Sabemos que no estamos donde queremos”, admitió con autocrítica. Gutiérrez aseguró que el vestidor está unido y consciente de que el nivel mostrado no corresponde a la historia del club, pero confía en que el equipo reaccionará pronto.

“Esto es América”, remarcó, recordando que la exigencia es permanente y que no hay margen para la complacencia. Alexis destacó la confianza en el cuerpo técnico y en el grupo, convencido de que con trabajo y ajustes el rendimiento crecerá conforme avance el torneo y se acerque la liguilla.

Finalmente, Alexis Gutiérrez cerró con una idea clara: paciencia y convicción. Cree que el esfuerzo tendrá recompensa y que, si el nivel colectivo mejora, las oportunidades individuales llegarán. El Mundial sigue siendo el gran anhelo, pero hoy su batalla está en Coapa, defendiendo los colores y elevando su rendimiento.