Alexis Vega fue utilizado en caso de emergencia y con dos penales le entregó el anhelado bicampeonato al Toluca

Ni los guionistas más creativos hubieran imaginado lo que ocurrió en la gran final del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, entre Toluca y Tigres, ya que Alexis Vega, que se había perdido todos los juegos de Liguilla por una lesión, ingresó de emergencia al minuto 80 para tomar el lugar de Ricardo Angulo, dejando el alma en la cancha batallando contra la probabilidad de romperse más y mantenerse alejado de los terrenos de juegos por más tiempo. Y sí, tras el 2-2 global, se jugaron los tiempos extra y en los penales, el capitán choricero terminó siendo factor. Fue el primero en cobrar por parte de los suyos superando al arquero argentino Nahuel Guzmán. La serie se volvió dramática, tanto que todos los hombres en campo cobraron, incluso hubo fallas por parte de ambos guardametas, y tuvo que iniciarse una nueva ronda. El argentino y campeón del mundo, Ángel Correa, que había acertado su primer penal, no pudo vencer a Luis García, algo que aprovechó el extremo para batir de nuevo al Patón y conseguir el anhelado bicampeonato, dejando su nombre escrito con letras de oro, ya que fue clave en los momentos cruciales.

¡TOLUCA ES CAMPEÓN DEL FÚTBOL MEXICANO! 👹 💥



Después de 12 penales y la muerte súbita, los diablos llegan a 12 campeonatos y son BICAMPEONES de la Liga MX. 🔥 pic.twitter.com/F7iVqk0vla — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) December 15, 2025

El Gru no veía actividad con los escarlatas desde la Jornada 15 frente al Pachuca, acumulando hasta ese entonces cuatro goles en 13 cotejos, once como titular. Lamentablemente, se lesionó y le tocó esperar para volver a sumar minutos, sin embargo, cada que parecía acercarse su regreso, se decía que su lesión seguía causando problemas. Esto lo llevó a perderse la Fiesta Grande, los cuartos de final ante Bravos de Juárez, las semifinales contra Rayados de Monterrey y la gran final de Ida frente a los Tigres, pues tenía la leyenda de sólo usarse en caso de emergencia, algo a lo que recurrió el técnico argentino Antonio Mohamed.



Parecía que el título se le podía escurrir a los Diablos Rojos porque sus hombres más talentosos a la ofensiva terminaron fundidos. Los anotadores del empate global, el brasileño Helinho Castro y el portugués Paulinho Dias, se fueron antes de acabar el tiempo reglamentario, lo mismo que El Canelo Angulo, que dejó su lugar para el capitán choricero. Para colmo, en el primer tiempo extra, el argentino Nicolás Castro y Marcel Ruiz también fueron al banquillo, mientras del otro lado, los regios contaban con muchos de sus elementos más relevantes al ataque. De cualquier forma, los del Estado de México lograron resistir para forzar a los penales, con un emotivo final que ya conocimos: Alexis Vega y Luis García vistiéndose de héroes.

Alexis Vega le llevó la copa a Don Valentín Diez Morodo 🏆 pic.twitter.com/54CpSges3t — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 15, 2025

Después de la entrega del título, el mundialista atendió a los medios de comunicación para hablar sobre lo vivido, asegurando que este título es bastante especial, aparte confesó que su compañero Jesús Gallardo quería ser el cobrador inicial de la segunda tanda de penales.



“No hubiera creído (ser el héroe). Es un momento especia para mí y mi familia. A mi esposa la conocí aquí en Toluca. Es aficionada desde los seis años. Hay fotos de ella celebrando el campeonato del 2010. Hace seis meses le pude dar la alegría con su esposo aquí al frente del equipo, es algo que me llena de emoción. Ahora darle el bicampeonato al equipo de mis amores es una locura total”, lanzó.

🤯🔥 EL PENAL DE ALEXIS VEGA PARA DARLE A TOLUCA EL BICAMPEONATO DE LIGA MX! 🏆



pic.twitter.com/RuKG4quubz — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) December 15, 2025

“Este equipo está para pelear muchísimas cosas. El Toluca no había vivido un bicampeonato y poder hacer historia, poder poner nuestros nombres con letras de oro en este club es algo que quedará para siempre. Trataremos de seguir ganando más trofeos”, añadió el ex de Chivas.



“Siempre con gratitud a mis compañeros. Gallardo lo quería cobrar después de que fallara Correa, pero yo como capitán tengo que tomar esa responsabilidad, estaba seguro de mí mismo, practico muchísimo los penales porque hemos ganado finales con esto, también pararse enfrente no es fácil, saber que llevas la responsabilidad de muchos aficionados. No falla el que no tira, nosotros hemos tenido esa responsabilidad, todos queríamos tirar. De eso se trata, fue una final muy emocionante que va a quedar para la historia”, relató el atacante.

¡ESTO ES AMOR POR LOS COLORES!🤩😈



Alexis Vega disputó la gran final infiltrado, empujando su cuerpo al límite en un partido que además se extendió más de lo previsto. Aun así, no se escondió, dio la cara y anotó el penalti del título en una noche histórica para Toluca. pic.twitter.com/ixONR9fJ1v — Claro Sports (@ClaroSports) December 15, 2025

El canterano escarlata fue humilde al aceptar que no es la estrella principal del equipo, ya que todo el plantel tiene relevancia, pues él no podría hacerlo todo solo, aparte compartió la charla que tuvo con Mohamed sobre si iba a jugar o no.



“No podría yo solo. Tengo un gran plantel. Un gran staff y cuerpo técnico. Muchos dicen que la estrella Vega, la estrella Paulinho, la estrella el portero, pero la verdadera estrella es el equipo que tenemos, las grandes personas que somos, los seres humanos que tenemos, que siempre ponen disposición para que todo salga bien. Toluca es grandísimo, desde las instalaciones, el cómo maneja la interna la directiva y el dueño. En torneos cortos ha sido muy ganador, estamos tranquilos porque sabemos que podemos lograr cosas más grandes”, exclamó.

"Por ahí Gallardo lo quería patear luego de que falla Correa el penal, pero era mi responsabilidad como capitán. Ensayo mucho los penales, tenía confianza en mí"



Alexis Vega, jugador del @TolucaFC, bicampeón de la Liga MX#JugandoClaro

📺336 Dish

💻Claro Video pic.twitter.com/sZ3W4flr4S — Claro Sports (@ClaroSports) December 15, 2025

“Sabíamos que El Turco estaba guardado este momento, había hablado con él en el entretiempo, no sabía si se iba al alargue, yo estaba para jugar veinticinco o treinta minutos y se alargó, por ahí las sensaciones no son nada agradables porque no me sentía muy bien, jugué infiltrado, pero ese es el amor que le tengo al equipo. Debo recuperarme porque tengo muchos retos, soy ambicioso”, finalizó.