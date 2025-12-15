¿Alexis Vega jugará la final de vuelta entre Toluca y Tigres?

Alexis Vega es, sin lugar a dudas, el futbolista más desequilibrante con el que cuentan los Diablos Rojos del Toluca. Su talento para encarar, su potencia en espacios reducidos y su personalidad en partidos grandes lo colocan como un jugador distinto dentro del plantel. La imposibilidad de contar con él durante esta liguilla condicionó seriamente el accionar ofensivo del conjunto choricero, que aun así encontró la manera de competir, ajustarse y llegar hasta la gran final del Apertura 2025.

Las dudas en torno a su estado físico crecieron en las horas previas al duelo definitivo ante Tigres. Las imágenes en las que se le veía batallando incluso para bajar las escaleras durante el agradecimiento a la afición encendieron las alarmas. Para muchos, ese gesto fue suficiente para pensar que Alexis Vega quedaría descartado por completo del partido más importante del torneo. El contexto no ayudaba: una final cerrada, una desventaja mínima y un futbolista claramente mermado físicamente.

Toluca v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Sin embargo, Antonio “el Turco” Mohamed decidió no cerrarle la puerta. Consciente de lo que representa Vega dentro y fuera de la cancha, el estratega argentino optó por llevarlo al banco de suplentes. No como un gesto simbólico, sino como una posibilidad real de cambiar el rumbo del partido si las circunstancias lo exigen. La lectura es clara: Alexis no está para iniciar, pero sí para aparecer cuando el reloj aprieta y la desesperación comienza a jugar su propio partido.

Toluca sabe que el margen de error es mínimo. El gol que necesitan puede tardar en llegar y, cuando eso ocurre, el plan A suele agotarse rápidamente. Ahí es donde el nombre de Alexis Vega cobra un valor especial. Un regate, una falta provocada, un disparo inesperado o una asistencia pueden ser suficientes para romper el equilibrio de una final tan cerrada.

Esta es la alineación con la que el Toluca intentará remontar el 1-0 frente a los Tigres UANL:

Todos UN12 para buscar la gloria 🤩👊🏻



Regístrate ahora en https://t.co/9VFI2TgF3o y recibe $1000 de regalo para tu primera apuesta. 💸⚽️



📲 https://t.co/ga9UFFikNW#ApuestaEnCaliente #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/YR5bMBFGBp — Toluca FC (@TolucaFC) December 15, 2025

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026