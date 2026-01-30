Alexis Vega rompe el silencio: la autocrítica, el desgaste y una salida inevitable de Chivas

Alexis Vega decidió hablar sin rodeos sobre uno de los capítulos más complejos de su carrera: su salida de Chivas. Tras siete años en Guadalajara, el atacante reconoció que atravesó momentos personales y profesionales difíciles, en un proceso marcado por decisiones internas del club y por una etapa de reflexión profunda sobre su propio rendimiento.

El futbolista reveló que su intención inicial siempre fue permanecer en el Rebaño Sagrado, incluso aceptando condiciones económicas distintas. “Viví momentos muy tristes en mi última etapa en Chivas. Yo estaba dispuesto a quedarme con una reducción de salario, obviamente yo quería hacer todo para poder quedarme”, afirmó Vega, dejando claro que su deseo era continuar defendiendo la camiseta rojiblanca.

QUERÍA QUEDARSE EN EL REBAÑO



Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivashttps://t.co/q2h4jsWdmc — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 29, 2026

Sin embargo, la negativa del club cambió el rumbo de su historia. Vega explicó que, al no concretarse su permanencia, comenzó un proceso interno de incertidumbre. “Cuando me dicen que no, obviamente yo ya estaba pensando en qué iba a hacer, en dónde iba a parar”, sostuvo, reflejando el impacto emocional que tuvo una decisión que no dependía únicamente de él.

El cambio de ciudad tampoco fue sencillo para su entorno cercano. Tras años de estabilidad en Guadalajara, la mudanza implicó ajustes importantes para su familia, algo que pesó en su toma de decisiones. “Cuando le digo que nos íbamos a otra ciudad, a otra escuela, fue cuando sentí ese sentimiento de saber que obviamente es decisión mía pero que ya yo pienso más en mi familia”, explicó.

Vega también fue autocrítico respecto a su desempeño durante su etapa final en Chivas. Reconoció que le faltaron aspectos clave para sostener el nivel esperado en un club con tanta exigencia. “Me faltó yo creo que mentalidad y profesionalismo en todos los sentidos de mi carrera”, aceptó, subrayando que llegó muy joven y sin una guía clara sobre lo que implicaba representar al equipo.

Esa falta de madurez lo llevó, según sus propias palabras, a perder el equilibrio en algunos momentos. “Por algún momento llegas a perder el piso y bueno, yo creo que fue eso más que nada”, admitió Vega, reconociendo que la presión mediática, deportiva y personal terminó superándolo en determinadas etapas de su paso por Guadalajara.

A pesar de las críticas, el atacante defendió su aporte en números y continuidad dentro del futbol mexicano. Recordó que, incluso después de su salida, ha mantenido una producción constante. “Desde mi llegada y hasta la fecha, y eso que ya tengo dos años fuera de Chivas, creo que soy el jugador que más goles y más asistencias tiene hasta el momento”, afirmó.

Las palabras de Alexis Vega no buscan justificar errores, sino cerrar un ciclo. Su testimonio deja ver a un futbolista consciente de sus fallas, del desgaste emocional vivido y de una salida que, aunque dolorosa, parecía inevitable. Hoy, con mayor madurez, el atacante intenta escribir un nuevo capítulo lejos de Chivas, pero sin negar lo que esa etapa significó.