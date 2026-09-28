Alexis Vega y su advertencia a la selección mexicana

El pasado fin de semana Alexis Vega firmó uno de sus mejores partidos del torneo de Liga MX en lo que va de semestre. El mexicano del Toluca consiguió un doblete de goles de mucha calidad ante el actual campeón de México, Cruz Azul, además, en el marco del mítico Estadio Banorte.

Hoy, Vega se ha llevado reflectores y micrófonos, aunque, no necesariamente por lo que hizo con el balón. Sino por sus declaraciones una vez que el cotejo llegó a su fin, en la cuales, afirmó que tiene dentro de la cabeza la posibilidad de retirarse de la selección mexicana en el plazo inmediato.

🚨🇲🇽 ¡ALEXIS VEGA PIENSA EN DAR UN PASO AL COSTADO DEL TRICOLOR!



Tras el partidazo entre Toluca y Cruz Azul, Vega reveló que analiza retirarse de la Selección Mexicana para abrirle espacio a nuevas generaciones en el proceso de Rafael Márquez rumbo a 2030.

👀 A sus 28 años y… pic.twitter.com/DS9N5yGUlu — Claro Sports (@ClaroSports) September 27, 2026

Después del mundial, por ahí yo salí un poco mal porque no tuve tanta participación, una bronca conmigo mismo, no con el técnico ni con nadie, obviamente yo quería jugar más, pero bueno, así es esto. Ahora estoy disfrutando mucho estar en Toluca, es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada en la cual estoy viendo si sigo en la selección o no, sé que es una edición complicada, pero bueno, yo creo que por estos días estaré sacando un comunicado o ver si sigo en la selección, pero bueno, muy feliz por todo lo que viene. Alexis Vega

Mientras Vega realizaba estas palabras, Rafael Márquez iniciaba su era como entrenador de la selección nacional. Una vez terminado su debut ante Colombia, el técnico respondió a la declaraciones de Alexis.

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

No tengo esa información, no sé si sea o no verídica, así que no, no tengo ni idea, si hace falta, obviamente hablaré, ya dije que creo que está haciendo un gran torneo con Toluca, ya lo conozco, sé cómo es, sé lo importante que puede ser parar el grupo, con esta condicionante que tenía también, pues bueno, decidimos darle descanso también, porque sabemos que lleva siempre un problema en su rodilla y obviamente lo queremos estar también cuidar. Rafael Márquez

Las palabras de Alexis le han generado un impacto más negativo que positivo alrededor del jugador. La percepción general es que Vega está molesto luego de ser un olvidado en el Mundial y repetir dicho rol en el inicio de la era de Márquez. Aún así, las posturas finales se tomarán esta misma semana.