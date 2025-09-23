La posible alineación de América para enfrentarse al Atlético de San Luis
Las Águilas vienen de rescatar un empate frente a la Pandilla
Este miércoles 24 de septiembre se llevará a cabo la Jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México entre el Club América y Atlético de San Luis.
A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 21:00 horas (Ciudad de México) y 23:00 horas (Estados Unidos).
La posible alineación de América vs Atlético de San Luis
- Luis Malagón (PO): portero titular, clave en la defensa del equipo con reflejos destacados y liderazgo en el arco.
- Kevin Álvarez (LD): lateral derecho dinámico, internacional mexicano, destaca por su velocidad y cruces precisos.
- Sebastián Cáceres (DFC): defensa central sólido, internacional uruguayo conocido por su agresividad y lectura de juego.
- Ramón Juárez (DFC): defensa central joven con gran potencial, formado en la cantera y sólido en duelos aéreos.
- Cristián Borja (LI): lateral izquierdo experimentado, internacional colombiano, experto en ataques por banda.
- Israel Reyes (MC): defensa central versátil, readaptado ahora como medio, adaptable a múltiples roles defensivos.
- Alan Cervantes (MC): mediocampista defensivo sólido, con experiencia en transiciones rápidas y tackles efectivos.
- Alejandro Zendejas (ED): extremo derecho rápido con doble nacionalidad, preciso en centros y tiros libres.
- Alexis Gutiérrez (MCO): mediocampista central versátil en desarrollo, bueno en asistencias y trabajo defensivo.
- Allan Saint-Maximin (EI): extremo izquierdo rápido y habilidoso, con experiencia en ligas europeas top.
- Rodrigo Aguirre (DC): delantero centro versátil, con experiencia internacional, bueno en juego aéreo y pivoteo.
BENJAMÍN GUERRA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.