La posible alineación de América para enfrentarse al Atlético de San Luis

Este miércoles 24 de septiembre se llevará a cabo la Jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México entre el Club América y Atlético de San Luis.

A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 21:00 horas (Ciudad de México) y 23:00 horas (Estados Unidos).

La posible alineación de América vs Atlético de San Luis

Allan Saint-Maximin se ha convertido en un titular | Jam Media/GettyImages

Luis Malagón (PO): portero titular, clave en la defensa del equipo con reflejos destacados y liderazgo en el arco.

Kevin Álvarez (LD): lateral derecho dinámico, internacional mexicano, destaca por su velocidad y cruces precisos.

Sebastián Cáceres (DFC): defensa central sólido, internacional uruguayo conocido por su agresividad y lectura de juego.

Ramón Juárez (DFC): defensa central joven con gran potencial, formado en la cantera y sólido en duelos aéreos.

Cristián Borja (LI): lateral izquierdo experimentado, internacional colombiano, experto en ataques por banda.

Israel Reyes (MC): defensa central versátil, readaptado ahora como medio, adaptable a múltiples roles defensivos.

Alan Cervantes (MC): mediocampista defensivo sólido, con experiencia en transiciones rápidas y tackles efectivos.

Alejandro Zendejas (ED): extremo derecho rápido con doble nacionalidad, preciso en centros y tiros libres.

Alexis Gutiérrez (MCO): mediocampista central versátil en desarrollo, bueno en asistencias y trabajo defensivo.

Allan Saint-Maximin (EI): extremo izquierdo rápido y habilidoso, con experiencia en ligas europeas top.

Rodrigo Aguirre (DC): delantero centro versátil, con experiencia internacional, bueno en juego aéreo y pivoteo.

