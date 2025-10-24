La posible alineación titular del América para enfrentarse al Mazatlán

El Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final y la Jornada 15 nos presenta un duelo de polos opuestos. El Club América, segundo lugar de la tabla, visita a un Mazatlán FC que se encuentra en la decimoquinta posición.

Las Águilas llegan con la moral en alto tras su victoria a mitad de semana por 2-1 sobre el Puebla, un resultado que las mantiene en la lucha por la cima de la clasificación.

Por el contrario, el conjunto cañonero llega a la capital después de un dramático empate 2-2 en casa contra Santos Laguna, donde rescató un punto en tiempo de compensación.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-AMERICA | VICTOR CRUZ/GettyImages

La posible alineación del América vs Mazatlán: jugador por jugador

POR: L. Malagon - El titular indiscutible de la portería azulcrema. Su seguridad bajo los tres palos será clave para dar confianza a una defensa que ha pecado recientementee.

LD: Kevin Alvarez - En plena crisis de funcionamiento, Jardine necesita intentar consolidarlo y recuperar su mejor nivel, especialmente porque el equipo está muy corto en la posición.

DFC: Israel Reyes - El líder de la zaga. Su velocidad para corregir y su buena salida de balón le dan el mando de la defensa central.

DFC: Ramón Juárez - El canterano se ha consolidado en la central. Aporta garra, fortaleza física y un gran juego aéreo, siendo vital para defender el área.

LI: Cristian Borja - Un lateral con gran recorrido que se ha convertido en pilar indiscutible. Su solidez en la marca y su capacidad para sumarse al ataque le dan equilibrio a la banda izquierda.

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

MC: Alvaro Fidalgo - El motor y cerebro del equipo. Todo el fútbol ofensivo pasa por sus pies; su visión de juego y pases filtrados son la llave para abrir defensas cerradas.

MC: Alan Cervantes - El ancla del mediocampo. Es el encargado de la recuperación, el equilibrio táctico y de proteger a los centrales. A pesar de recibir un golpe en el último juego, se reporta listo para iniciar.

MC: Alexis Gutierrez - Un interior con mucha llegada. Su dinamismo y capacidad para pisar el área rival le dan una variante más al ataque americanista.

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

ED: Brian Rodriguez - El uruguayo es desequilibrio puro. Partiendo desde la derecha, su habilidad para encarar y su potente disparo son un peligro constante.

DC: Rodrigo Aguirre - El '9' titular. Su función es fijar a los centrales, jugar de espaldas y ser la referencia de gol. Se recuperó de las molestias que lo hicieron salir de cambio.

EI: A. Saint-Maximin - La estrella y el jugador más espectacular. Su regate, velocidad y capacidad para generar caos desde la banda izquierda son la principal arma del equipo.

Así se vería la formación del América (4-3-3)

Portero: L. Malagon

Defensas: Kevin Alvarez, M. Vázquez, Israel Reyes, C. Borja

Mediocampistas: Alvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Alexis Gutierrez

Delanteros: A. Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, Brian Rodriguez

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Así se vería la formación de Mazatlán (3-4-3)

El equipo cañonero, que viene de un empate agónico gracias a un gol de Facundo Almada, mantendría el esquema de tres centrales que utilizó en su último partido, buscando solidez defensiva.

Portero: Ricardo Gutierrez

Defensas: Jair Diaz, Facundo Almada, A. Leyva

Mediocampistas: Daniel Hernandez, J. Esquivel, Roberto Meraz, Bryan Colula

Delanteros: M. Lainez, Fabio, Anderson Duarte

Las Águilas parten como amplias favoritas para llevarse los tres puntos y seguir en la pelea por la cima de la tabla.

