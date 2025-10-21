La posible alineación titular del América para enfrentarse al Puebla

El Club América se enfrentará al Puebla este martes 21 de octubre, en el partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Las Águilas llegan a este duelo tras haber sido superadas por Cruz Azul en el Clásico Joven.

Ante los camoteros, último lugar de la tabla general, el cuadro azulcrema tendrá la oportunidad ideal para retomar el camino de la victoria.

A continuación te contamos cómo arrancarían de inicio ambos equipos.

La posible alineación de América vs Puebla para la Jornada 14 del Apertura 2025

Portero: Luis Malagón: El arquero mexicano se está jugando su lugar en la selección mexicana semana con semana. Sus actuaciones más recientes han dejado dudas y podría perder la titularidad si no mejora.

Lateral derecho: Kevin Álvarez: Álvarez continuará como titular, pero no debido a su nivel sino a la lesión de Dagoberto Espinoza. El exjugador del Pachuca sigue sin consolidarse con las Águilas.

Defensa central: Sebastián Cáceres: Cáceres, sin duda alguna, es uno de los defensas más sólidos de toda la Liga MX, aunque todavía suele cometer errores garrafales. El uruguayo necesita subir y mantener el nivel si quiere llegar al mundial de 2026.

America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Defensa central: Ramón Juárez: El zaguero mexicano de 24 años es clave en la defensa americanista. Este torneo ha recibido más minutos por parte de André Jardine y lo está aprovechando.

Lateral izquierdo: Cristian Borja: Borja es titular indiscutible de las Águilas. Colabora en defensa y ataque. Esta temporada suma dos asistencias.

Mediocampista central. Israel Reyes: El polivalente jugador de las Águilas ahora ha sido empleado en la mitad de la cancha. Reyes es probablemente el jugador del América que se encuentra en mejor forma. Se ha convertido en el comodín de Jardine. Un comodín que difícilmente falla.

Interior derecho: Erick Sánchez: El exjugador del Pachuca se mostró en gran forma con la selección mexicana. Si quiere seguir siendo convocado y tener posibilidades de ir al mundial, tiene que mantener el moméntum y convertirse, finalmente, en el refuerzo que los azulcremas esperan.

Interior izquierdo: Alexis Gutiérrez: Gutiérrez ha tenido más minutos en las semanas recientes debido a las numerosas bajas con las que cuentan los azulcremas. El medio mexicano no está en gran momento y parece lejano del nivel que en algún momento tuvo en Cruz Azul.

Extremo izquierdo: Víctor Dávila: El atacante chileno ha sumado más minutos debido a las lesiones en el club. Sigue sin levantar su nivel. Parece que será uno de los descartes para el mercado de invierno.

Extremo derecho: Brian Rodríguez: El uruguayo es uno de los elementos más constantes del América este torneo. 'Rayito' registra cinco goles y tres asistencias este semestre.

Delantero centro: Rodrigo Aguirre: El 'Búfalo' Aguirre es un jugador con garra, pero no está siendo lo suficientemente consistente para ser el nueve titular del América. En 12 partidos suma tres goles. Se necesita más de su parte.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-AMERICA | VICTOR CRUZ/GettyImages

Así se vería la formación del América (4-3-3)

Portero: Luis Malagón

Defensa: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja

Media: Israel Reyes, Erick Sánchez, Alexis Domínguez

Delantera: Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez

Así se vería la formación del Puebla (5-3-2)

Portero: Julió González

Defensas: Álvaro de la Rosa, Efraín Orona, Luis Rey, Nicolás Díaz, Fernando Monarrez

Media: Alejandro Organista, Emiliano Gómez, Eduardo Navarro

Delantera: Edgar Guerra, Ricardo Marín

