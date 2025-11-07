La posible alineación titular del América para enfrentarse al Toluca

Llegó el cierre del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y es ahí que el Toluca recibirá al Club América en el Nemesio Diez para la disputa de la Jornada 17, encuentro que podría ser una final adelantada y que dependiendo el resultado, podría dejar a uno u otro mejor posicionado en la clasificación general.

Los Diablos Rojos llegan como segundo puesto de la tabla con 34 puntos conseguidos producto de 10 triunfos, cuatro empates y solo dos derrotas, mientras que los de Coapa sumaron la misma cantidad de unidades solo que la diferencia de goles es lo que los hace estar momentáneamente en la segunda plaza.

El estado actual de las plantillas no es el mismo, ya que los mexiquenses tienen tres juegos al hilo con empate en el marcador, mientras que los azulcremas llegan con dos triunfos y un empate a cuestas, situación que los podría dejar como favoritos.

Iniciamos nuestra semana de Jornada 17 💪🧐 pic.twitter.com/WKylLOPO7t — Club América (@ClubAmerica) November 3, 2025

La posible alineación del América vs Toluca

POR: Luis Ángel Malagón - Si este arquero quiere estar en la Copa del Mundo entrante y ser titular, tiene que seguir en ascenso en cuanto a su nivel y mostrarse en partidos como este en donde enfrente tiena a jugadores de gran categoría como Paulinho o Alexis Vega.

LD: Kevin Álvarez - El partido pasado contra el León fue el jugador en defensa que mayor número de entradas exitosas realizó, esto nos habla de las veces que pudo ser atacado el equipo por su banda y de la calidad que tiene en los pies.

DFC: Sebastián Cáceres - En pasadas jornadas había bajado su rendimiento, pero de nueva cuenta fue considerado por Jardine y pareciera que ya no perderá al puesto de cara a la Liguilla.

DFC: Igor Lichnovsky - Este hombre no había tenido regularidad durante esta campaña, de hecho tiene solo seis partidos disputados y al ya estar clasificados, podía volver como titular ya que contra León no hizo un mal partido.

America v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

LI: Cristian Borja - Sin duda este jugador es insignia en defensa y ataque, suele tener buenos recorridos e ir mucho al frente, algo que es funcional en la estructura de su DT para hacer que el América sea un equipo por demás ofensivo.

ED: Brian Rodríguez - A la hora de ofender es de los que más se atreve y si bien la derecha no es su banda predilecta, está asumiendo muy bien ese rol tras la baja de Zendejas, por lo que podríamos verlo de nueva cuenta en dicho sitio.

MCD: Erick Sánchez - Gana muchos duelos terrestres, pierde pocas pelotas pese a tener presión rival y además intenta constantemente disparar a gol, algo que es de mucha ayuda para el equipo al estar bien plantado donde debe.

MC: Israel Reyes - Este hombre también ayuda mucho en labores defensivas, que si bien no es su tarea primordial, no desentona. Ganó el 75% de sus duelos terrestres y tuvo 70 toques en ataque.

EI: Allan Saint Maximin - Desde el partido contra el Pachuca en la Jornada 7 el francés no encontraba el gol y lo hizo frente a los Esmeraldas. Tuvo tres disparos y uno de ellos terminó en gol, habrá que ver cómo se comporta en un juego de alto impacto.

MCO: Álvaro Fidalgo - Contra el León dio cátedra de cómo jugar fuera del área, completó el 98% de sus pases, siendo 57 toques ofensivos, los cuales provocaron que la pelota se mantuviera en el área rival y que el América tuviera opciones de gol.

America v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

DC: Rodrigo Aguirre - Había tenido un poco de descanso frente al Mazatlán y pareciera que le cayó bien, ya que en este partido pudo marcar el segundo tanto y se espera que dicha cuota se acrecente en el cierre de torneo.

Así se vería la formación del América (4-4-2)

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Cristian Borja

Centrocampistas: Brian Rodríguez, Erick Sánchez, Israel Reyes, Allan Saint Maximin

Delanteros: Alvaro Fidalgo, Rodrigo Aguirre

Así se vería la formación del Toluca (5-4-1)

Portero: Luis García

Defensas: Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo del Villar, Jesús Gallardo

Centrocampistas: Marcel Ruíz, Franco Romero, Jesús Angulo, Nicolás Castro

Delanteros: Paulinho

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX