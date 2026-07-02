La posible alineación titular de Argentina para enfrentarse a Cabo Verde

Concluyen las últimas llaves de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 con la selección de Argentina cruzándose a la selección de Cabo Verde, tras haber avanzado como primer lugar del Grupo J, mientras que los africanos fueron segundos del Grupo H.

Este duelo se disputará desde el Estadio Miami este viernes 3 de julio a las 18:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México) y 23:00 horas (España).

A continuación, los dejamos con las posibles alineaciones de los sudamericanos y africanos.

La posible alineación de Argentina vs Cabo Verde

Messi volverá al once inicial tras descansar ante Jordania | Tullio Puglia - FIFA/GettyImages

PO: Emiliano Martínez - El 'Dibu' es uno de los mejores porteros del mundo. Destaca por sus reflejos, personalidad, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos decisivos. A nivel selección suele incrementar aún más su nivel de juego.

LD: Gonzalo Montiel - Es un defensor combativo, intenso en la marca y con buena proyección ofensiva. Siempre aporta entrega y carácter en los momentos clave.

DFC: Cristian Romero - El líder de la defensa. Es un central agresivo, rápido y fuerte en los duelos individuales. Se espera que puede regresar luego de su lesión en la Jornada 1, de lo contrario Otamendi podría ser el titular.

DFC: Lisandro Martínez - El jugador de Manchester United cuenta con excelente salida de balón, gran anticipación y mucha calidad técnica.

LI: Facundo Medina - Es un defensor versátil que puede jugar como lateral o central. Fuerte físicamente, intenso y con buena capacidad para sumarse al ataque.

MD: Rodrigo De Paul - El jugador del Inter Miami es el motor del equipo. Incansable, agresivo en la presión y clave para conectar la defensa con el ataque. Además, tiene una capacidad asociativa con Messi.

MC: Alexis Mac Allister - El mediocampista del Liverpool es un jugador elegante, inteligente y muy preciso con el balón. Aporta equilibrio, visión de juego y llegada al área.

MC: Enzo Fernández - La revelación de Qatar 2022 es el organizador del juego del equipo y destaca por su calidad en el pase, visión, personalidad y capacidad para controlar el ritmo del juego.

MI: Thiago Almada - El joven atacante del Atlético de Madrid se ganó la confianza de Scaloni y se ha ganado un lugar en la base del equipo. Es un elemento creativo, habilidoso y con gran capacidad para desequilibrar entre líneas.

DC: Lionel Messi - El capitán, goleador y máximo referente de Argentina. Un auténtico genio del fútbol, con una visión de juego, regate y definición extraordinarios. Puede decidir un partido con una sola acción. Simplemente el mejor futbolista de todos los tiempos.

DC: Lautaro Martínez - El 'Toro' es un delantero completo, goleador y muy trabajador. Destaca por su movilidad, potencia, presión constante y gran capacidad para definir dentro del área.

Así se vería la formación de Argentina (4-4-2)

Portero: Emiliano Martínez.

Defensas: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada.

Delanteros: Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Así se vería la formación de Cabo Verde (4-3-3)

Portero: Vozinha.

Defensas: Wagner Pina; Pico, Diney Borges, Joao Paulo.

Mediocampistas: Kevin Pina; Deroy Duarte, Jamiro Monteiro.

Delanteros: Ryan Mendes, Dailon Livramento, Willy Semedo.

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