La posible alineación titular de Argentina para enfrentar a Egipto

Más allá del enfrentamiento entre estas selecciones y de la histórica clasificación de Egipto a octavos de final, el partido entre Argentina y los Faraones estará marcado por algo más grande que el Mundial. Lionel Messi y Mohamed Salah se enfrentarán por primera vez en una Copa del Mundo y por tercera vez en sus carreras, luego de dos cruces en la Champions League hace ya algunos años.

La Albiceleste llega a esta instancia después de haber estado al límite de la eliminación contra la sorpresiva Cabo Verde en dieciseisavos de final, en un encuentro que terminó 3-2 en el alargue. Egipto la tuvo todavía más difícil, ya que un gol en contra de Mohamed Hany le dio el empate a Australia y llevó el partido a los penales, donde finalmente los dirigidos por Hossam Hassan consiguieron el boleto a esta instancia.

La posible alineación de Argentina vs Egipto

Lisandro Martinez, Argentina | MB Media/GettyImages

POR: Emiliano Martínez - El Dibu le da confianza a Argentina de que, si algo sale mal defensivamente, en el arco tienen a una bestia. Si bien sigue recuperándose de una fractura en la mano, ya demostró que está a la altura del desafío en el partido contra Cabo Verde donde despejó pelotas que parecían imposibles.

DFC: Exequiel Palacios - El Tucu en realidad es volante, pero la necesidad de refrescar la zaga lo convierte en lateral. Tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel no están rindiendo como Lionel Scaloni quisiera y tiene, en el banco, a este jugador camaleón que interpreta el juego con inteligencia y se acomoda rápido a funciones distintas.

DFC: Nicolás Otamendi - El capitán sin cinta. Ota está disputando su último Mundial con la Albiceleste y sigue rindiendo como el primer día. El DT podría optar por un equipo más armado defensivamente y formar con tres centrales, lo que le daría la posibilidad de estar desde el inicio.

DFC: Cristian Romero - Titular indiscutido, y más despues de la performance del sábado. Se dio el gusto de marcar el gol que le dio la victoria a Argentina y de formar una de las mejores duplas de centrales del Mundial junto a Lisandro Martínez, que también dejó un tanto contra Cabo Verde.

DFC: Lisandro Martínez - Partidazo del central contra Cabo Verde donde defendió como si fuera una final y marcó el segundo gol de Argentina. Está atravesando un proceso de puesta a punto luego de sucesivas lesiones que le quitaron regularidad en el Manchester United y en la selección, pero no pareciera que hayan afectado su rendimiento.

DFI: Nicolás Tagliafico - Los problemas de Argentina no parecieran estar en el lateral izquierdo porque tanto Tagliafico como Facundo Medina respondieron bien cuando se los necesitó. Scaloni podría darle su confianza a Taglia para este encuentro que podría ser el ideal para el defensor porque es un futbolista que entiende muy bien qué pide cada jugada.

MC: Leandro Paredes - Muchos subestimaron al volante de Boca Juniors en la previa del Mundial debido a que fue convocado a pesar de estar lesionado. Sin embargo, el equipo notó su ausencia, especialmente con un Alexis Mac Allister que no está rindiendo al máximo. En este caso, la experiencia pesa y para bien porque con un toque cambia el ritmo del partido y con un pase largo le deja servido del gol a algun compañero.

MC: Rodrigo de Paul - Juega con el corazón y no por nada le dicen el Motorcito de Argentina. Tuvo que masticar la bronca de una salida temprana contra Cabo Verde pero, para la Albiceleste, eso es lo mejor que le puede pasar porque para este partido entrará para jugar en su mejor nível y demostrar por que merece jugar los 90 minutos.

MC: Enzo Fernández - No está atravesando su mejor Mundial y, evidentemente, los rumores con respecto a una posible salida del Chelsea se trasladan a su rendimiento. El sábado estuvo irreconocible y poco involucrado en el juego de la selección, pero Scaloni podría darle la titularidad en estos octavos de final confiando en que solo fue un mal día.

DC: Lautaro Martínez - Otro jugador que no está mostrando de lo que es capaz. Es el máximo goleador del Inter de Milán, aunque en Argentina le cuesta un poco más. El Toro nunca deja de correr ni de perseguir defensores. Es el tipo de 9 que siempre está pendiente del gol, pero le falta un empujón para traducirlo en uno.

DC: Lionel Messi - Si Argentina llegó a los octavos de final es gracias a Messi. A los 39 años, el delantero del Inter Miami marcó en todos los partidos que disputó y está, junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland entre los máximos goleadores del Mundial con 7 tantos. No le gustó lo que el equipo mostró en los dieciseisavos y seguro lo traducirá en un rendimiento excepcional contra los egipcios.

Así se vería la formación de Argentina (5-3-2)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández

Delanteros: Lautaro Martínez, Lionel Messi

Así se vería la formación de Egipto (4-2-3-1)

Mohamed Salah, Egipto | NurPhoto/GettyImages

Portero: Mostafa Oufa

Defensas: Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Rami Rabia

Mediocampistas: Marwan Atteya, Hamdy Fathy

Mediapuntas: Emam Ashour, Mohamed Salah, Mostafa Ziko

Delantero: Omar Marmoush

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