La posible alineación titular de Argentina para enfrentarse a Honduras

La selección argentina ya se encuentra en los Estados Unidos preparándose para el Mundial y este sábado 6 de junio se enfrentará con Honduras en el primero de los dos amistosos antes del debut.

Con varios jugadores tocados, Lionel Scaloni aprovechará el partido para probar jugadores en caso de que algunos no lleguen en condiciones a integrar la lista definitiva.

A continuación, el posible once para salir a la cancha en Texas.

Argentina Training Camp | Jamie Squire/GettyImages

La posible alineación de Argentina vs Honduras

POR - Gerónimo Rulli: Nadie se atrevería a discutir la titularidad del Dibu, pero el ex-Estudiantes debe aprovechar los minutos que tiene en cada para demostrar que en caso de ser necesario, el arco puede estar bien cuidado.

LD - Nicolás Capaldo: El ex-Boca tendrá su debut en la selección a días de un Mundial. A priori, no integra la lista definitiva, pero con Montiel entre algodones, tiene por delante una increíble oportunidad. Su despliegue físico y su versatilidad hicieron que Scaloni se fijara en él.

DFC - Nicolás Otamendi: A sus 38 años continúa siendo una de las voces de mando del vestuario y un referente dentro del campo. Su experiencia y liderazgo lo convierten en una pieza clave.

DFC - Lisandro Martínez: Las lesiones le sacaron continuidad a lo largo de la temporada, pero el defensor del Manchester United tiene una jerarquía diferente. Manejo de pelota, capacidad para salir jugando desde el fondo y agresividad en la marca.

LI - Nicolás Tagliafico: El dueño del lateral izquierdo. Inteligente en lo táctico, con buena llegada y una entrega que no negocia.

MC - Rodrigo De Paul: Es uno de los referentes del ciclo Scaloni. Incansable, entiende bien cuándo presionar en la salida rival y es uno de los socios de Messi en la construcción de las jugadas.

MC - Alexis Mac Allister: Jugando como pivote o como mediocampista interno, el jugador del Liverpool ofrece un gran pase entrelíneas, ataque al espacio y llegada al área rival.

MC - Enzo Fernández: El Mundial de Qatar 2022 marcó su explosión y desde entonces no ha dejado de crecer. Ya consolidado en la selección, es una fija en el once que saldrá en busca de una nueva conquista.

Argentina v Mauritania - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

ED - Giuliano Simeone: Una de las caras nuevas en la selección con respecto al Mundial pasado. Viene de una extraordinaria temporada en el Atlético y bien hijo del Cholo, la agresividad y la entrega están garantizadas con él dentro de la cancha.

EI - Thiago Almada: Le costó hacerse un lugar en el Atlético de Madrid, pero con la selección viene mostrando grandes actuaciones. Ante Honduras, tendrá la difícil tarea de reemplazar a Messi.

DC - Lautaro Martínez: Uno de los mejores centrodelanteros del mundo. Potente pero al mismo tiempo dueño de una capacidad técnica poco usual para jugadores en su puesto. Con la selección acumula 36 goles en 75 encuentros.

Así se vería la formación de Argentina (4-3-3)

Portero: Gerónimo Rulli

Defensas: Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro López, Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul

Delanteros: Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Thiago Almada

Así se vería la formación de Honduras (4-4-2)

Peru v Honduras - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

Portero: Edrick Menjivar

Defensas: Denil Maldonado, Joseph Rosales, Luis Vega, Cristopher Melendez

Mediocampistas: Edwin Rodriguez, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez, David Ruíz

Delanteros: Luis Palma, Rigoberto Rivas

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