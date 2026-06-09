La posible alineación titular de Argentina para enfrentarse a Islandia

La selección argentina disputará este martes 9 de junio su último partido de preparación antes del inicio del Mundial. Frente a Islandia, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni buscará ajustar los últimos detalles a solo una semana del estreno frente a Argelia. La cuenta regresiva ya está en marcha y el objetivo es llegar con ritmo de competencia y confianza al inicio del torneo.

Ante los europeos, el foco estará en evaluar el estado de varios futbolistas que vienen recuperándose de molestias físicas y en terminar de definir algunos puestos que todavía generan dudas. Rodo indica que Lionel Messi volverá a tener minutos desde el arranque tras dejar atrás los problemas musculares que lo afectaron en las últimas semanas, mientras que otros habituales titulares como Emiliano Martínez, Julián Álvarez y Leandro Paredes serán preservados.

Argentina Training Camp | Jamie Squire/GettyImages

La posible alineación de Argentina vs Islandia

POR - Gerónimo Rulli: Juan Musso ocupó el arco ante la ausencia del Dibu y ahora es el turno del ex-Estudiantes. El puesto tiene dueño indiscutido, pero los dos de atrás deben estar preparados para cualquier eventualidad.

LD - Nicolás Capaldo: Se juega mucho en este partido. No integra la lista definitiva de Scaloni para el Mundial, pero las molestias físicas de Gonzalo Montiel le abren una puerta inesperada. Si logra convencer al cuerpo técnico, podría convertirse en una alternativa.

DFC - Nicolás Otamendi: Uno de los grandes referentes del plantel y uno de los pocos sobrevivientes de varias generaciones de la selección argentina. Su liderazgo y experiencia lo mantienen entrer los titulares.

DFC - Lisandro Martínez: Busca llegar al Mundial con continuidad tras dejar atrás problemas físicos que lo afectaron en la temporada. Tiene una técnica única y una capacidad para salir jugando desde el fondo con pases entre líneas que lo hacen distinto al resto.

LI - Nicolás Tagliafico: Un futbolista muy valorado por el cuerpo técnico. No es de los más vistosos, pero la entrega no la negocia y su inteligencia táctica es un valor importantísimo. Una fija para el once que comenzará jugando el Mundial.

MC - Rodrigo De Paul: Motor del equipo y uno de los futbolistas más representativos del ciclo Scaloni. Su intensidad para presionar, despliegue físico y conexión constante con Messi lo han convertido en una pieza indispensable.

MC - Enzo Fernández: Un mediocampista completo, capaz de colaborar en la recuperación, de presionar alto y de llegar al gol. Figura inespereada en Qatar, llega a este Mundial ya como una estrella en la elite.

MC - Alexis Mac Allister: Equilibrio, inteligencia táctica, pegada y llegada al área rival. Juega como si no le pesara la presión ni el contexto. No fue su mejor temporada en Liverpool, pero no hay dudas de que será titular en la Copa.

MC - Exequiel Palacios: Fue uno de los puntos más altos en la victoria ante Honduras y aprovechó muy bien la oportunidad que le dio Scaloni. Su nivel lo ha vuelto a meter de lleno en la pelea por un lugar entre los titulares.

Argentina v Honduras - International Friendly | Tim Warner/GettyImages

MP - Lionel Messi: Todas las miradas estarán puestas sobre el capitán. Después de perderse el amistoso anterior por una molestia muscular, volvería a sumar minutos pensando en llegar con ritmo competitivo al Mundial.

DC - Lautaro Martínez: Autor de un gol y una gran asistencia en el 2-0 frente a Honduras, el delantero del Inter atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Una gran noticia para Scaloni, ya que Julián no llega en un 100% desde lo físico.

Así se vería la formación de Argentina (4-3-3)

Argentina v Honduras - International Friendly | Tim Warner/GettyImages

Portero: Gerónimo Rulli

Defensas: Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro López, Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios

Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez,

Así se vería la formación de Islandia (4-5-1)

Haiti v Iceland - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Portero: Valdimarsson

Defensas: Thorhallsson, Gretarsson, Hermannsson, Magnusson, Tomasson

Mediocampistas: Ellertsson, G Thordarson, Baldursson, Gudmundsson

Delanteros: Oskarsson

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