La posible alineación titular de Argentina para enfrentar a Jordania

El triunfo ante Austria con dos goles de Lionel Messi y la posterior derrota de Jordania frente a Argelia sellaron la posición de Argentina en el Grupo J de esta Copa del Mundo. Sin importar el resultado en su tercer partido, el campeón del mundo ya aseguró su liderazgo y enfrentará al segundo del Grupo H el viernes 3 de julio en Miami.

Pensando en ese partido y en administrar cargas, Lionel Scaloni podría introducir varias modificaciones en el once inicial que saldrá a jugar en Dallas este sábado 27. Con la duda abierta sobre la presencia de Messi, este podría ser el equipo para enfrentar a Jordania.

La posible alineación de Argentina vs Jordania

POR - Gerónimo Rulli: Con el Dibu siendo preservado, el arquero del Marsella tendrá la oportunidad de hacer su debut Mundialista. Campeón del mundo en Qatar 2022 e integrante habitual de las convocatorias de Scaloni, aporta experiencia, seguridad en el juego aéreo y una gran capacidad para jugar con los pies.

LD - Gonzalo Montiel: El lateral derecho vuelve a tener una oportunidad para mostrarse después de algunos problemas físicos. Uno de los héroes de la definición por penales ante Francia fue titular ante Argelia y reemplazado en ese entretiempo.

DFC - Nicolás Otamendi: A los 38 años sigue siendo uno de los líderes del plantel. Su experiencia, capacidad de mando y agresividad para disputar cada balón lo mantienen como un referente dentro de la estructura de Lionel Scaloni.

DFC - Marcos Senesi: Su convocatoria llegó casi sobre el cierre de la preparación tras la lesión de Leonardo Balerdi. Viene de tener una gran temporada en el Bournemouth y ser fichado por el Tottenham, pero hasta aquí ha jugado solo 3 partidos con la selección.

LI - Nicolás Tagliafico: El defensor del Lyon superó la lesión muscular que lo dejó fuera del debut con Argelia. Contra Austria volvió a sumar minutos cuando Medina fue amonestado y ahora apunta a recuperar el puesto.

MC - Leandro Paredes: Otro de los grandes referentes del plantel. El campeón del mundo en Qatar se recuperó con lo justo de un desgarro y tuvo minutos ante Austria, siendo clave en la jugada del segundo gol.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

MC - Valentín Barco: Llamado a ser "el Enzo Fernández" de este plantel. El jugador revelación. Fue titular en los amistosos previos, pero hasta el momento no ha tenido minutos en este Mundial. El ex-Boca tiene conducción, buena técnica en espacios reducidos y una personalidad poco habitual para un futbolista tan joven.

MC - Exequiel Palacios: El del Leverkusen mostró un gran nivel en los amistosos de preparación y es una pieza de recambio para el mediocampo argentino.

MCO - Nico Paz: Si Messi finalmente es preservado, su lugar lo ocuparía el zurdo del Como, una de las caras nuevas de este seleccionado y uno de los jugadores que mejor temporada ha tenido.

DC - Giuliano Simeone: No es un delantero de área, pero tiene vocación ofensiva. Le gusta más llegar que estar gracias a su velocidad y aceleración y se mueve más cómodo por el sector derecho.

DC - Julián Álvarez: Scaloni apostó por Lautaro en los dos primeros partidos, pero Julián siempre es una opción e incluso puede terminar siendo titular tal como ocurrió en Qatar. Un delantero todoterreno, top en el mundo, que ya ha demostrado de lo que es capaz con la selección.

Así se vería la formación de Argentina (4-4-2)

Portero: Gerónimo Rulli

Defensas: Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Leandro Paredes, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Nico Paz

Delantero: Giuliano Simeone, Julián Álvarez

Así se vería la formación de Jordania (3-4-3)

Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos - FIFA/GettyImages

Portero: Abu Layla

Defensas: Nasib, Al-Arab, Abudahab

Mediocampistas: Haddad, Al Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha

Delantero: Al-Taamari, Alowan, Al Mardi

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