La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Bournemouth

El Arsenal no quiere más turbulencias y vuelve a la Premier League tras las caídas en la final de la EFL Cup y los cuartos de final de la FA Cup, con la ilusión de dar un nuevo paso rumbo al rompimiento del maleficio Gunner en la liga inglesa.

El equipo de Arteta tratará de llevarse una victoria que le acerque al título de la Premier y para lograrlo podría sacar este once inicial.

La posible alineación del Arsenal

POR: David Raya - El español es una fija para Arteta, siendo el dueño del arco en el grueso de los partidos de esta temporada.

LI: Riccardo Calafiori - El italiano alternó por diferentes lesiones, pero cuando está sano es el titular para Mikel Arteta y ha sido importante para el armado del Arsenal. Viene de una fuerte desilusión con su selección en la repesca, perdiendo por penales ante Bosnia.

DFC: Gabriel Magalhaes - El brasileño tuvo distracciones que pudieron costar caro en el último tiempo, pero eso no quita que tenga la confianza plena del cuerpo técnico de Mikel Arteta.

DFC: William Saliba - Tal como su compañero en la central, tuvo complicaciones para marcar a Erling Haaland en la final de la EFL Cup. Intentará afianzarse nuevamente como pieza fundamental.

LD: Ben White - No será un titular indiscutido para Arteta, pero está claro que cuando lo llama este responde. Se proyecta bien por la banda y se asocia con sus compañeros.

MC: Martín Zubimendi - Con las lesiones que presenta el mediocampo, no se puede llevar a cabo muchos cambios. El español fue demasiado cauteloso cuando tenía el esférico, lo cual no debe repetir si quieren ganar.

MC: Declan Rice - Sin duda fue de los mejores en el último tiempo, buscando siempre que el equipo fuera al frente, sin tener miedo de enfrentar mano a mano a sus rivales. Gracias a su rendimiento es necesario verlo de arranque una vez más.

MC: Martin Odegaard - La batuta maestra. Sin Havertz, el noruego es insustituible. Su capacidad para encontrar grietas en defensas cerradas será la clave del partido.

EI: Leandro Trossard - El falso extremo. Partiendo desde la izquierda, se asociará por dentro para dejar el carril libre a Calafiori y buscar el disparo de media distancia.

ED: Noni Madueke - Es un atacante explosivo, muy vertical y diseñado para romper líneas a través del desequilibrio individual.

DC: Viktor Gyökeres - El sueco pagó con goles cada uno de los millones que el Arsenal le transfirió al Sporting de Lisboa por su ficha, posicionándose como la principal referencia de área y carta goleadora del equipo. Viene de ser el héroe de Suecia en la repesca Mundialista ante Polonia.

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

Así se vería la alineación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard

Delanteros: Leandro Trossard, Noni Madueke y Viktor Gyökeres.

Así se vería la alineación del Bournemouth (4-4-2)

Portero: Djordje Petrovic

Defensas: Adrien Truffert, Marcos Senesi, James Hill, Álex Jiménez

Mediocampista: Ryan Christie, Alex Scott, Amine Adli, Marcus Tavernier

Delanteros: Rayan y Evanilson.

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