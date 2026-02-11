La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Brentford

El Arsenal disputará su partido de media semana contra el Brentford en búsqueda de tres puntos que lo mantengan como superlíder en la Premier League. Dicho encuentro tendrá cita este jueves 12 de febrero en el Gtech Community, un lugar en donde las Abejas solo han ganado un encuentro frente a los Gunners.

El oeste de Londres no ha logrado pesar lo suficiente y aunque hoy vengan en plan sorpresivo por el buen momento que atraviesan, no será un juego sencillo para los rojiblancos, ya que en cinco partidos que se han visto las caras desde que llegaron a la máxima categoría, solo en su primer duelo pudieron sacar tres puntos, a partir de ahí se han llevado cuatro derrotas.

La posible alineación del Arsenal vs Brentford

POR: David Raya - De los 25 partidos que ha disputado hasta el momento en la máxima categoría inglesa, en trece ocasiones ha mantenido su portería en cero y en Premier no dejará este lugar como titular.

LD: Jurrien Timber - Contra el Sunderland logró completar el 78% de sus pases, algo que habla bien de la salida que tiene el equipo por las bandas y de la calidad del neerlandés cuando tiene la pelota en los pies.

Arsenal v Sunderland - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

DFC: William Saliba - En cualquier competición que esté en disputa para los Gunners, siempre estará ahí. Ha sumado minutos en PL, EFL y por supuesto que en Champions League. No perderá fácil su sitio como titular.

DFC: Gabriel - El capitán del Arsenal es un estuche de monerías. Así como puede bloquearte un disparo a gol, en la siguiente jugada aparece solo de cara al marco y hace goles. Un todoterreno.

LI: Riccardo Calafiori - Este lateral italiano ha tenido sus altibajos en el campeonato, cerró el 2025 completando muchos minutos, arrancó el 2026 con algunas titularidades, situación que parece retomar el rumbo para él.

ID: Noni Madueke - Arrancó el año de buena forma con dos asistencias contra el Portsmund en FA Cup y de ahí se fue ganando un sitio. No juega partidos completos, pero siempre pone su granito de arena.

Arsenal v Sunderland - Premier League | David Price/GettyImages

MC: Martín Zubimendi - Después del descanso que se le dio en el encuentro de Champions contra el Kairat Almaty, lleva tres partidos como inamovible en el once de Mikel Arteta y parece que esto seguirá hasta el final de temporada.

MC: Declan Rice - El 'Capitán Frío' está siempre en constante búsqueda de la pelota, completa arriba de 60 pases por partido y ya ha logrado participar en siete goles para la causa en 24 juegos de Premier League.

II: Gabriel Martinelli - Con la lesión de Leandro Trossard, Arteta tendrá que hacer algunas adecuaciones y una de ellas será la incorporación del brasileño por la izquierda, de hecho en el encuentro pasado entró de cambio y marcó gol.

DC: Kai Havertz - El germano es el primer defensor del equipo, aunque esto no sea su actividad principal. Presiona y muerde en la salida rival para buscar que su equipo tenga la pelota el mayor tiempo posible.

Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second Leg | David Price/GettyImages

DC: Viktor Gyokeres - El sueco se ha ganado a pulso convertirse en titular, el juego pasado entro al 65' y marcó un doblete, mientras que Gabriel Jesús apenas lleva dos tantos esta campaña.

Así se vería la posible alineación del Brentford (4-4-2)

Portero: Caoimhin Kelleher

Defensas: Michael Kayode, Kristofer Vassbakk, Seep van der Berg, Rico Henry

Mediocampistas: Dango Ouattara, Jordan Henderson, Vitaly Janelt, Keane Lewis-Potter

Delanteros: Mathias Jensen, Igor Thiago

Así se vería la posible alineación del Arsenal (4-4-2)

Portero: David Raya

Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Noni Madueke, Martín Zubimendi, Declan Rice, Gabriel Martinelli

Delanteros: Kai Havertz, Viktor Gyokeres

