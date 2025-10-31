La posible alineación del Arsenal para enfrentarse al Burnley

El Arsenal es el principal animador de la Premier League e intentará seguir en lo más alto de la tabla este fin de semana visitando al Burnley en Turf Moor. Vienen de clasificarse a los cuartos de final de la EFL Cup, otro de los objetivos de la temporada, aunque su victoria no fue del todo contundente.

La posible alineación del Arsenal vs Burnley

Portero: David Raya – El español ha sabido ganarse la titularidad siendo un hombre de confianza bajo el arco, además cuenta con buen juego de pies.

Defensa: Gabriel Magalhaes – Con su 1.90 metros de estatura deberá evitar a toda costa que generen peligro por el juego aéreo.

Defensa: William Saliba – El francés deberá volverse una muralla junto a Magalhaes, ya que tendrán un duro rival enfrente con atacantes peligrosos.

Lateral izquierdo: Riccardo Calafiori – Ha jugado como lateral izquierdo o carrilero por la izquierda, pero más recientemente ha sido reconvertido como defensor central por el lado izquierdo de la defensa.

Arsenal v Crystal Palace - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Lateral derecho: Jürrien Timber – Se destaca por llevar el balón hacia adelante desde zonas defensivas, por realizar conducciones progresivas y por romper líneas con sus pases.

Pivote: Martín Zubimendi – El español se encargará del trabajo sucio en el mediocampo, para así poder comenzar la creación del juego a través de sus buenas decisiones.

Mediocentro: Declan Rice – El mediocampista es uno de los referentes del Arsenal y, para la fortuna de toda la estructura Gunner, llegó a recuperarse a tiempo de su problema en la espalda para continuar disponible para el entrenador.

Mediocentro: Eberechi Eze – El picante volante ofensivo viene de anotar el gol de la victoria frente al Crystal Palace y es sin dudas una de las principales armas de ataque que tiene Mikel Arteta en su plantilla.

Extremo izquierdo: Leandro Trossard – El belga destaca por su versatilidad, inteligencia táctica y capacidad goleadora. Sabe dónde moverse, cuándo desmarcarse entre líneas, cómo generar espacio.

Extremo derecho: Bukayo Saka – Su versatilidad es muy elevada: ha jugado como extremo izquierdo, lateral izquierdo, incluso en posiciones más interiores cuando el equipo lo requiere. Destaca por su capacidad para superar rivales en el uno contra uno, buen control cuando lleva el balón a velocidad, y cambiar de ritmo o dirección para abrir espacios

Delantero: Viktor Gyökeres – El sueco viene en buena racha goleadora y buscará continuar rompiendo récords en el fútbol inglés.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Arsenal (4-3-3):

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze

Delanteros: Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.

Así se vería la alineación del Burnley (4-2-3-1)

Portero: Martin Dubravka

Defensas: Quilindschy Hartman, Maxime Esteve, Axel Tuanzebe, Kyle Walker

Mediocampistas: Florentino Luis, Josh Cullen

Volantes ofensivos: Jaidon Anthony, Lesley Ugochukwu, Jacob Bruun Larsen

Delantero: Zian Flemming

