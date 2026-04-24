La posible alineación titular del Arsenal para enfrentar al Newcastle

No todo está perdido para el Arsenal. De las cuatro competencias en las que seguía en carrera, todavía tiene chances en dos, aunque el momento futbolístico exige algo más que buenos jugadores. El equipo que llegó a liderar la Premier League con margen vio cómo el Manchester City recortó distancia y se metió de lleno en la pelea, incluso con un partido pendiente. Sumado a eso, el cruce entre ambos el fin de semana tuvo un resultado que no les permitió a los Gunners robarse los tres puntos.

El panorama se complica más con varias bajas en el plantel. Bukayo Saka arrastra un problema en el tendón de Aquiles, Jurrien Timber continúa fuera por una molestia en el tobillo, Mikel Merino lidia con una lesión en el pie y Riccardo Calafiori también está en la enfermería. Con ese panorama, que no es precisamente el mejor, el equipo de Mikel Arteta buscará reponerse frente a un Newcastle todavía afectado por su eliminación en la Champions luego de una campaña que había generado ilusión.

La posible alineación del Arsenal

David Raya, Arsenal | NurPhoto/GettyImages

POR: David Raya - Suele asumir riesgos con la pelota en salida y en ocasiones queda expuesto, como le ocurrió en el inicio frente al City. Aun así, responde bajo los tres palos y acumula 15 vallas invictas en la temporada.

LD: Ben White - No termina de consolidarse como titular. En el último partido ingresó desde el banco, aunque siempre cumple. Se proyecta para ofrecer una opción por su sector y busca llegar hasta el fondo para asistir.

DFC: William Saliba - Referencia en la última línea. Ha sabido medirse con delanteros de primer nivel y mantenerlos a raya, de igual a igual, e incluso salvando situaciones límite sobre la línea. Garantía de defensa para Arteta.

DFC: Gabriel Magalhaes - Vive cada duelo al máximo. Puede imponerse en el juego aéreo y aportar en pelota detenida. Todavía le cuesta el uno contra uno, aunque va desenvolviendose mejor partido a partido.

LI: Piero Hincapié - Antítesis de Magalhaes, porque el ecuatoriano transmite seguridad en el uno contra uno y tiene intervenciones determinantes dentro del área para salvar al equipo. Cumple tanto en línea de cuatro como en funciones mixtas.

MC: Declan Rice - Suma 4 goles y 5 asistencias en la temporada local. Va de acá para allá con la pelota, sin discriminar si es ataque o defensa. Su mayor obstáculo son los partidos cerrados, en los cuales le cuesta imponer condiciones.

MC: Martín Zubimendi - Ordena la salida y se ofrece siempre como opción de pase. En las últimas presentaciones mostró mayor participación, sobre todo en la primera fase de juego.

MCO: Martin Odegaard - Su regreso se siente en la generación de juego. Filtra pases que dejan a sus compañeros de cara al arco, aunque puede perder incidencia con el paso de los minutos, posiblemente consecuencia de haber estado de baja tanto tiempo.

EI: Eberechi Eze - Partiendo desde la izquierda, tiende a cerrarse para participar en la elaboración. Interviene en espacios reducidos y busca asociarse cerca del área rival. Lleva seis goles y dos asistencias en 18 titularidades.

DC: Viktor Gyökeres - El sueco, revelación de su selección, volvería a la titularidad. Lleva 12 goles en esta Premier y 5 asistencias, aunque no atraviesa su mejor momento. En la Champions, frente al Sporting, tuvo una actuación muy por debajo de lo esperado.

ED: Noni Madueke - Una posible apuesta de Arteta para el ataque para hacer descansar a los habituales titulares. Genera peligro con sus movimientos en el área y, gracias a eso, marcó dos goles en lo que va de la temporada.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Odegaard

Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres, Noni Madueke

Así se vería la formación del Newcastle (4-3-3)

William Osula, Newcastle United | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

Portero: Aaron Ramsdale

Defensas: Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw, Tino Livramento

Mediocampistas: Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Lewis Miley

Delanteros: Harvey Barnes, William Osula, Anthony Elanga

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