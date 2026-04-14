La posible alineación titular del Arsenal en el partido ante el Sporting de Lisboa

Con la ventaja de haber ganado por la mínima en Lisboa, pero sabiendo que aún restan 90 minutos en los que cualquier cosa puede pasar, el Arsenal se prepara para un partido decisivo en su gran sueño de alcanzar la Champions League.

El equipo de Mikel Arteta se impuso de forma agónica con tanto de Kai Havertz en la ida jugada en el Estadio Jose Alvalade y este miércoles 15 de abril intentará no pasar ningún sobresalto ante el Sporting de Lisboa frente a su gente.

A continuación, el probable once con el que los Gunners saldrían en busca de la clasificación.

La posible alineación del Arsenal vs Sporting de Portugal

POR: David Raya – El español fue determinante en la ida. Figura del encuentro, apareció con 5 salvadas para sostener el cero en su arco.

LD: Ben White - El lateral viene de jugar 76 minutos en la caída ante Bournemouth, pero no puede faltar en una cita como esta. Su polifuncionalidad le puede servir a Arteta si es necesario modificar los planes sobre la marcha.

DFC: William Saliba – En la ida alcanzó un 96% de pases correctos y un 100% de eficacia en los duelos aéreos. Seguridad y jerarquía.

DFC: Gabriel Magalhaes – Se recuperó de la lesión que lo tenía a maltraer y vuelve a estar disponible para un encuentro decisivo. Su capacidad goleadora (4 goles entre Premier y Champions), puede resultar decisiva en la serie.

LI: Piero Hincapié - En Lisboa jugó Ricardo Calafiori, pero Arteta apostaría por el ecuatoriano de gran rendimiento en esta temporada para disputar el partido en casa. Un central devenido en lateral que se puede adaptar a diferentes funciones en la defensa.

MC: Declan Rice – El eje sobre el cual funciona el equipo. Vital en la recuperación y en la distribución de la pelota, su talento a la hora de ejecutar balón parado es un arma más con la que cuenta Arteta.

Arsenal v Bournemouth - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

MC: Martín Zubimendi – En Premier se ha lucido aportando cinco goles en 32 presentaciones, pero esa llegada al arco rival aún no la ha demostrado en Champions, donde su aporte ofensivo se limita a dos asistencias.

MCO: Martin Ødegaard - Salió cojeando de Lisboa por un golpe en la rodilla y su presencia no está asegurada. Si no llegara, Eberechi Eze o Christian Nørgaard podrían ocupar su lugar.

EI: Leandro Trossard – Otro puesto que no tiene un dueño consolidado. En el ataque izquierdo podría aparecer el belga, aunque no sería extraño ver también a Martinelli, el goleador gunner en esta Champions.

ED: Noni Madueke – Con Bukayo Saka entre algodones y en serias dudas para llegar al partido, el francés ex-Chelsea se presenta como el gran candidato a ocupar el costado derecho. Veloz y desequilibrante, es un complemento perfecto para el centrodelantero de turno.

DC: Viktor Gyökeres - El hombre gol del Arsenal viene creciendo en los últimos partidos. Figura en la clasificación sueca al Mundial, tendrá un partido especial contra el club que lo vio brillar.

Así se vería la alineación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié,

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice

Volantes ofensivos: Gabriel Martinelli, Martin Ødegaard, Nono Madueke

Delantero: Viktor Gyökeres

Así se vería la alineación del Sporting Lisboa (4-2-3-1)

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | DeFodi Images/GettyImages

Portero: Rui Silva

Defensas: Ivan Fresneda, Ousmane Diomande, Goncalo Inacio, Maximiliano Araujo

Mediocampistas: Joao Simoes, Hidemasa Morita

Volantes ofensivos: Geny Catamo, Francisco Trincao, Pote

Delantero: Luis Suárez

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