La posible alineacion titular del Atlético de Madrid para enfrentar al Elche

Volver a la rutina no va a ser tarea fácil para el Atlético de Madrid luego de la caída por penales frente a la Real Sociedad en la Copa del Rey. El calendario no da respiro y el cierre de LaLiga aprieta, con la necesidad de sumar de a tres para sostenerse en puestos de la Champions.

Este martes, el equipo de Diego Simeone viaja a Alicante para enfrentar al Elche en una oportunidad ideal para recomponerse. El Colchonero podría optar por darle un respiro a varios de los futbolistas que disputaron los 90 minutos el sábado y apostar por alternativas desde el arranque. Es por eso que Julián Álvarez, Marcos Llorente, Ademola Lookman, Koke y Juan Musso comenzarían en el banco.

La posible alineación del Atlético de Madrid

Rodrigo Mendoza, Atletico de Madrid | NurPhoto/GettyImages

POR: Jan Oblak – Vuelta al arco. El esloveno regresa a defender los tres palos luego de la distensión muscular que sufrió en marzo y del buen rendimiento de Juan Musso. Su jerarquía no se negocia y necesita minutos para sostener forma.

LD: Nahuel Molina – Rebote anímico. Llega con actuaciones irregulares en sus últimos partidos, aunque ya supo transformarse en un futbolista importante en el costado derecho. Puede aportar llegada y sorprender a la defensa del Elche si logra soltarse y tomar mejores decisiones con la pelota en sus pies.

DFC: Marc Pubill – Garantía atrás. Fue de lo mejor en una defensa que sufrió en la final de la Copa el sábado. Se mostró muy seguro en los duelos y mostró que, a pesar de su lesión y la suspensión en el partido de vuelta de la Champions, es un jugador que vale la pena tener en la zaga.

DFC: Clément Lenglet – Apuesta por experiencia. Viene de errores que le costaron caro al equipo y los pagó al no jugar en la final contra la Real. De todas maneras, es una opción por su trayectoria y tan solo necesita un partido firme para recuperar su confianza.

LI: Nico González – Opción versátil. Puede adaptarse al lateral, al mediocampo o a la delantera y, a la vez, aportar trabajo en el retroceso. Últimamente viene demostrando mayores capacidades en la zaga, jugando más adelantado y colaborando con los volantes en la generación de juego.

MC: Álex Baena – Ganas de aparecer. Ingresó con buenas intenciones en sus últimos partidos y estuvo cerca de marcar. Por ahora, falta la definición. Su calidad para jugar entre líneas puede ser útil ante un rival que concede espacios.

MC: Johnny Cardozo – Orden en la mitad. Tras su regreso, se afianzó con actuaciones correctas y le dio estabilidad al equipo. Su presencia suma equilibrio aunque todavía tiene que reforzar la conexión con el resto del plantel en el campo de juego.

MC: Rodrigo Mendoza – Oportunidad especial. Volvería a la titularidad luego de un esguince en el tobillo que lo tuvo relegado. Ya venía siendo convocado, sin ingresar, y podría tener minutos frente a su ex equipo, con la motivación de mostrar su valor.

ED: Giuliano Simeone – Busca reencontrarse. Venía destacándose e incluso marcó en la Champions, aunque su nivel bajó en los últimos encuentros. Fue reemplazado en la final y necesita volver a su eje por lo que una titularidad en liga puede ayudar. Marcó cuatro goles en lo que va del torneo y colaboró con seis asistencias.

DC: Alexander Sorloth – Presencia en el área. El noruego es imponente, eso no se puede negar. Genera peligro en cada pelota que le llega y lleva una buena cuota goleadora en la temporada, con diez tantos en 18 titularidades.

EI: Thiago Almada – Talento intermitente. No siempre toma las mejores decisiones, aunque tiene calidad para marcar diferencias. Ingresaría en reemplazo de Julián, quien descansaría luego de su titularidad en la final. El argentino puede inclinar la balanza si encuentra espacios.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-3-3)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, Clément Lenglet, Nico González

Mediocampistas: Álex Baena, Johnny Cardozo, Rodrigo Mendoza

Delanteros: Giuliano Simeone, Alexander Sorloth, Thiago Almada

Así se vería la formación del Elche (5-3-1)

Rafa Mir, Elche CF | Alex Caparros/GettyImages

Portero: Matías Dituro

Defensas: Germán Valera, Léo Pétrot, Pedro Bigas, David Affengruber, Tete Morente

Mediocampistas: Gonzalo Villar, Marc Aguado, Aleix Febas

Delanteros: Lucas Cepeda, Rafa Mir

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