La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Espanyol

Al Atlético de Madrid le está costando, y bastante encontrar la regularidad en este tramo de la temporada. Al RCD Espanyol, todavía más. Ambos llegan tras empatar sus últimos partidos y con la sensación de que necesitan dar un paso adelante. Buscan más gol, más solidez y algo de continuidad. Uno sigue prendido en la parte alta de LaLiga; el otro intenta no perder más terreno.

A continuación veamos el posible once que podría sacar de inicio Simeone en el Metropolitano.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Espanyol

El Cholo podría apostar por la base que utilizó en la Champions, un once que mostró buenas asociaciones en ataque y momentos de alto ritmo, más allá del empate final. Con varios titulares ya consolidados y algunos jugadores que atraviesan un buen presente, la idea sería sostener esa estructura para buscar mayor regularidad en LaLiga.

POR: Jan Oblak – El ancla defensiva. Suele quedar expuesto cuando la defensa concede espacios, pero responde en momentos clave. En Brujas sostuvo al equipo con varias intervenciones y poco pudo hacer en los goles. Necesita una noche más tranquila para que el Atlético vuelva a cerrar su arco.

LD: Nahuel Molina – El desborde constante. Vive un momento más estable, con mayor claridad para combinar y proyectarse. Ante el Rayo fue de lo más rescatable y, cuando se anima a romper líneas, le da amplitud al equipo.

DFC: Marc Pubill – Firme al choque. Partido exigente en Bélgica y respondió con personalidad, incluso amonestado. Intenso en los duelos y cada vez más asentado como parte de la zaga principal.

DFC: Dávid Hancko – El jefe de la zaga. Su sociedad con Pubill es hoy la más confiable. Puede sufrir cuando lo atacan en velocidad, pero anticipa bien y permite que el bloque adelante metros.

David Hancko, Atletico Madrid | SOPA Images/GettyImages

LI: Matteo Ruggeri – Ida y vuelta italiano. Irregular en los últimos encuentros, sobre todo cuando lo encaran en transición. Aun así, ofrece recorrido y criterio cuando el equipo logra instalarse en campo rival.

MC: Koke – Orden y mando. Cuando está en cancha, el juego tiene otro orden. Su lectura y experiencia sostienen la estructura, especialmente en partidos donde el ritmo necesita pausa.

MC: Marcos Llorente – El motor colchonero. Multiplicado en coberturas y con llegada al área. Fue clave ante el Barcelona y su despliegue equilibra un mediocampo que ha sufrido en transiciones rápidas.

MCO: Antoine Griezmann – El talento itinerante. Asiste, se mueve, interpreta. Ante Brujas participó en la jugada del segundo gol y su movilidad sigue siendo fundamental para conectar líneas.

ED: Giuliano Simeone – El heredero del ritmo. Trabajo incansable por banda y desmarques constantes. Puede sufrir cuando le toca retroceder demasiado, pero cuando ataca espacios castiga.

Giuliano Simeone, Atlético de Madrid | NICOLAS TUCAT/GettyImages

DC: Julián Álvarez – El hombre del momento. Volvió al gol en Champions y suma 13 en la temporada. Presiona, se mueve y aparece en zonas decisivas. Cuando encuentra continuidad, eleva el nivel ofensivo del equipo.

EI: Ademola Lookman – El rayo de invierno. Llegó hace menos de un mes y ya dejó impacto. Marcó en Europa y aporta verticalidad inmediata. Si logra sostener su influencia durante todo el partido, puede romper cualquier defensa.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-3-3)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Antoine Griezmann, Koke, Marcos Llorente

Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Ademola Lookman

Así se vería la formación del Espanyol (4-2-3-1)

Portero: Marko Dmitrovic

Defensas: Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero

Centrocampistas: Charles Pickel, Pol Lozano

Mediapuntas: Cyril Ngonge, Edu Expósito, Pere Milla

Delantero: Roberto Fernández

