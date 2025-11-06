La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Levante

El Atlético de Madrid cumplió con creces entre semana al conseguir un triunfo 3-1 sobre el Union Saint-Gilloise de Bélgica, en una jornada más de la UEFA Champions League, gracias a las anotaciones del argentino Julián Álvarez, el británico Conor Gallagher y Marcos Llorente. Y ahora, con el ánimo a tope, los del argentino Diego Simeone se ponen a pensar en LaLiga, ya que tienen en puerta un partido contra el Levante, este sábado 8 de noviembre en el Metropolitano.

We take all three points at home ❤️🤍 pic.twitter.com/2a2lTIdale — Atlético de Madrid (@atletienglish) November 4, 2025

Los Colchoneros no pueden dejar ir puntos, al contrario, tienen que pisar el acelerador a fondo porque se encuentra en el cuarto lugar de la clasificación con 22 puntos, a ocho del Real Madrid, cinco del Barcelona y a uno del Villarreal. La fecha pasada, no mostraron piedad contra el Sevilla al golearlo 3-0 gracias a La Araña, el argentino Thiago Almada y el francés Antoine Griezmann.



No todo fue felicidad para el Atleti, ya que perdieron por lesión a Robin Le Normand, quien sufrió un traumatismo indirecto (hiperextensión) en la rodilla izquierda, por lo que estará fuera de circulación, con diferentes panoramas, entre dos semanas y dos meses, dependiendo lo que arrojen los resultados correspondientes, sin poder jugar este fin de semana y posiblemente, sin estar con España para la siguiente Fecha FIFA.

⚽🐸 El primero de Arriaga. pic.twitter.com/rx0o1Js6sr — Levante UD (@LevanteUD) November 2, 2025

En el caso de los Granotas, han conseguido nueve unidades para estar en el peldaño 16, producto de dos triunfos, tres empates y seis descalabros. Justamente en la fecha pasada, los Azulgranas no pudieron sacar ventaja de jugar en su propia cancha y fueron vencidos 1-2 por el Celta de Vigo, pese al tanto del hondureño Kervin Arriaga, aparte sufrieron la expulsión de Unai Vencedor.



Las cosas no serán sencillas para el Atlético de Madrid porque de sus últimos cinco enfrentamientos, únicamente ha habido un triunfo para los rojiblancos por dos empates y dos victorias del Levante.

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL ATLÉTICO DE MADRID

Marcos Llorente | Angel Martinez/GettyImages

Portero: Jan Oblak – El esloveno buscará evitar que haya una desgracia en el Metropolitano. Lleva tres partidos consecutivos de LaLiga sin recibir gol y buscará sellar un cuarto.

Defensa: Dávid Hancko – Gracias a la solide defensiva que ha mostrado el equipo en los últimos compromisos, el eslovaco tiene suficientes argumentos para mantenerse como uno de los pilares de la zaga central.

Defensa: José María Gimenez – Con la lamentable lesión de Robin Le Normand, le toca al uruguayo repetir tal como en la fecha pasada del campeonato local. Pese a haber estado un largo tiempo lesionado acaba de demostrar que sigue en gran forma física.

Lateral izquierdo: Matteo Ruggeri - El Cholo Simeone seguiría apostando por la continuidad del italiano en el sector izquierdo, luego de haber participado en los últimos dos triunfos.

Lateral derecho: Marcos Llorente – Le tocó ser suplente en la semana por debajo del argentino Nahuel Molina, por lo que tendría lógica que participara de inicio. Entró con muchas ganas, tanto que logró marcar el último tanto sobre el Union Saint-Gilloise.

Pivote: Koke Resurrección – El capitán sigue demostrando que es el corazón de este equipo con una labor de sacrificio sin tantos reflectores. Lleva dos asistencias en dos encuentros.

Mediocentro: Pablo Barrios – Pese a haber sufrido una leve lesión hace una semana, eso no evitó que jugará la Champions League, demostrando ser alguien clave en el funcionamiento, pues ha estado en diez de los once compromisos disputados.

Extremo izquierdo: Álex Baena – Para muchos, el joven de 22 años le ha cambiado la cara al equipo, ya que con su presencia en el mediocampo ha logrado que el resto jueguen mejor. El mismo técnico sabe que el extremo tiene aún más para dar.

Extremo derecho: Giuliano Simeone – El hijo del entrenador tuvo un buen desempeño en la Champions, ya que con una gran jugada individual donde recortó a un rival dentro del área, puso la asistencia que abrió el camino para los suyos. Pese a ello, El Cholo ha dictaminado que debe dar más y mantener su humildad.

Delantero: Julián Álvarez – El argentino sigue siendo parte vital del ataque. Sabe muy bien cómo aparecer dentro del área para definir. Ha estado presente en todos los cotejos de la temporada y difícilmente querrá perderse alguno.

Delantero: Alexander Sorloth – Al noruego le tocó entrar de cambio por Antoine Griezmann para la Champions League y en los casi diez minutos que estuvo demostró su buen nivel. Tan buena fue su labor que logró poner la última asistencia del partido.

Julián Álvarez | Denis Doyle/GettyImages

Así se vería el posible once del Atlético de Madrid (4-4-2):



Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Chema Giménez, Nahuel Molina

Mediocampistas: Álex Baena, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Giuliano Simeone

Delanteros: Julián Álvarez, Alexander Sorloth

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL LEVANTE (4-3-3)

Girona FC v Levante UD - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Portero: Matthew Ryan

Defensas: Matías Moreno, Unai Elgezabel, Manu Sánchez, Jeremy Toljan

Mediocampistas: Kervin Arriaga, Carlos Álvarez, Jon Ander Olasagasti

Delanteros: Roger Brugué, Víctor García, Etta Eyong

