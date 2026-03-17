La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Tottenham

El Atlético de Madrid aterriza en Londres con una ventaja grande en el bolsillo después del 5-2 de la ida en el Metropolitano. Esa noche tuvo de todo. La eliminatoria quedó inclinada hacia el lado rojiblanco, aunque en la Champions nadie, por mas ventaja que tenga, se permite mirar el reloj antes de tiempo.

Diego Simeone deberá ajustar algunas fichas por las bajas. Jan Oblak quedó afuera por una distensión muscular y la responsabilidad bajo los tres palos recaerá en Juan Musso. Tampoco estarán Pablo Barrios ni Rodrigo Mendoza, lo que obliga al entrenador a reacomodar el mediocampo. La base del equipo que golpeó en Madrid se mantiene, con Marcos Llorente corriendo sin cansancio, Johnny Cardoso sosteniendo el balance y la sociedad entre Antoine Griezmann y Julián Álvarez buscando volver a hacer daño.

En el norte de Londres el panorama es más turbulento. El Tottenham convive con lesiones importantes y un momento irregular en la Premier League que lo mantiene demasiado cerca de la zona roja. Cristian Romero sigue bajo protocolo tras el choque de cabezas sufrido en la ida y el equipo de Igor Tudor llega (muy) golpeado después del 5-2 recibido en Madrid, además de las mil y un cuestiones que rodean su presente, y estará obligado a buscar una remontada que hoy parece muy cuesta arriba.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Tottenham

POR: Juan Musso – El suplente protagonista. La baja de Jan Oblak obliga al Cholo a mirar al banco y el argentino aparece como el elegido para una noche heavy en Londres. Cuando le tocó responder, lo hizo con reflejos y personalidad. Ante el Getafe sostuvo la portería con un par de intervenciones decisivas y demostró que no se achica cuando el partido se vuelve incómodo.

LD: Marc Pubill – Siempre de pie. Central por naturaleza, lateral por necesidad. Pubill se ha convertido en uno de los futbolistas que Simeone utiliza donde haga falta. Firme en los duelos y cada vez más cómodo en escenarios grandes, vuelve a ser una pieza confiable para sostener el costado derecho.

DFC: Robin Le Normand – Defensor goleador. Su presencia aporta jerarquía en una zaga que tendrá que resistir la presión inglesa. Ya supo hacerse notar en la ida con un gol y su juego aéreo vuelve a ser un arma importante en un duelo donde el Tottenham buscará cargar el área.

DFC: Dávid Hancko – Cara de pocos amigos. El eslovaco es un mix de agresividad y personalidad. No duda en anticipar, tampoco en conducir cuando el equipo necesita salir. En el esquema del Cholo es un central que también empuja al equipo unos metros más adelante.

LI: Matteo Ruggeri – Ida y vuelta. Tiene algo que Simeone valora mucho: no negocia intensidad. Aparece en ataque, corre hacia atrás sin protestar y vuelve a intentarlo. Su banda suele ser un carril de energía constante, especialmente cuando el partido pide piernas.

MD: Giuliano Simeone – Imparable. No es un futbolista que pase desapercibido. Corre, presiona, pelea y vuelve a correr. Giuliano se ganó su lugar por insistencia y por una intensidad que contagia al equipo. Cuando el partido se abre, sus carreras suelen ser un problema para cualquier defensa.

MC: Marcos Llorente – Batería infinita. En el Atlético hay jugadores importantes y luego está Llorente, que directamente vive en otra dimensión física. Recupera, presiona, llega al área y vuelve a defender. Además, sus métodos de preparación y su obsesión por el rendimiento lo han convertido en uno de los más regulares del equipo.

MC: Johnny Cardoso – Equilibrio en medio del caos. En medio del vértigo aparece él para ordenar. Cardoso se ha ido asentando en el equipo con actuaciones cada vez más sólidas. Se ofrece para salir jugando y muchas veces baja entre centrales para facilitar la salida.

Johnny Cardoso, Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Diego Souto/GettyImages

MI: Ademola Lookman – Experto en espacios. No necesita demasiado para cambiar las reglas del partido. Si el Tottenham adelanta líneas buscando la remontada, el nigeriano puede ser uno de los grandes beneficiados. Su velocidad y su capacidad para romper defensas abiertas lo convierten en un arma peligrosa.

DC: Antoine Griezmann – La experiencia por encima de todo. Últimamente todo le sale natural. Confirmó que seguirá en el Colchonero y su fútbol lo respalda ya que lleva dos goles y tres asistencias en esta Champions, además de una actuación brillante en la ida. Se mueve por todo el frente de ataque y siempre encuentra la jugada correcta.

DC: Julián Álvarez – Memoria elástica. El inicio de año fue duro, pero bastó un tanto para que la confianza regresara. Desde entonces volvió a ser el delantero que corre y aparece en los momentos importantes. En esta Champions ya suma siete goles, dos de ellos ante el Tottenham en la ida, además de una asistencia. Cuando Julián entra en racha, el grupo se vuelve mucho más peligroso.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Juan Musso

Defensas: Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Así se vería la formación del Tottenham (4-5-1)

Xavi Simons, Tottenham - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Portero: Guglielmo Vicario

Defensas: Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven, Djed Spence

Mediocampistas: Archie Gray, Pape Matar Sarr

Mediapuntas: Mathys Tel, Xavi Simons, Randal Kolo Muani

Delantero: Dominic Solanke

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