La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Alavés

El Barcelona ya aseguró el título de LaLiga. Lo consiguió con tres fechas de anticipación y afrontará el cierre del campeonato con tranquilidad, para aprovechar los partidos restantes y no perder rodaje. Incluso, Hansi Flick podría aprovechar este tramo para probar variantes y repartir minutos entre futbolistas que tuvieron poca participación durante la competencia.

En la fecha 36 se medirá con el Alavés, que pelea por escapar de la zona de descenso. Para los de Vitoria todavía no terminó nada, así que saldrán al campo con lo mejor disponible y la necesidad urgente de sumar puntos.

La posible alineación del Barcelona

Marcus Rashford, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

POR: Joan García - Si bien está la posibilidad de que Wojciech Szczesny, de cara a su retiro, sume minutos, lo más probable es que para este primer partido post-consagración, Joan se mantenga bajo los tres palos. El catalán lleva 15 vallas invictas en 29 titularidades y viene de mantener el arco en cero en el Clásico.

LD: Jules Koundé - Lleva dos partidos sin sumar minutos y este partido contra el Alavés aparece como una buena oportunidad para devolverle rodaje. El francés es la definición de elegancia imprevisible. Tiene la tendencia de hacer una buena lectura de juego y una buena idea de ejecución, pero llevada a la práctica puede complicarse solo.

DFC: Ronald Araújo - Otro futbolista que podría volver a ser titular. Cuando logra controlar sus impulsos, se convierte en un central que impone su presencia y gana en todos los uno contra uno que se le presentan. Disfruta del choque y del juego al límite.

DFC: Gerard Martín - No es un jugador que se complique de más. Elige la salida sencilla y eso se nota en su manera de resolver situaciones complicadas, donde rara vez pierde la compostura. Flick encontró un comodín que cumple sin poner en aprietos al equipo.

LI: Alejandro Balde - Su lesión y la efectividad futbolística de Joao Cancelo lo relegaron a la suplencia. En el Clásico entró en los últimos minutos para formar parte del festejo. De todas maneras, responde y cambia el ritmo del partido cuando acelera y se adelanta para complementarse con el mediocampo.

MC: Frenkie de Jong - A pesar de su experiencia y de ser el jugador neerlandés con más partidos en el Barça (296), desde su lesión no logró recuperar la titularidad. La fecha 36 podría ser una oportunidad ideal para demostrar que está a la altura y que dejó atrás sus molestias musculares.

MC: Marc Bernal - Las comparaciones con Sergio Busquets alcanzan para dimensionar el nivel que muestra el volante. Su desempeño llama la atención por la discreción con la que recupera la pelota y por las decisiones que toma para dinamizar el juego.

MC: Marc Casadó - Es consistente y sabe cuándo tiene que bajar revoluciones y ordenar la circulación de la pelota. Apenas suma nueve titularidades en lo que va de la temporada. Aun así, cada vez que tuvo la oportunidad demostró que tiene energía de sobra para ir y venir por toda la cancha, donde se lo necesite.

ED: Marcus Rashford - Es un jugador entretenido de ver. Resulta imprevisible y eso le agrega una cuota de misterio a cada una de sus intervenciones. Sigue teniendo problemas para asociarse con el resto del equipo, aunque lo compensa con goles. Marcó en el Clásico, que pudo haber terminado en doblete de no ser por Thibaut Courtois.

DC: Robert Lewandowski - Entró en los últimos minutos del Clásico y estuvo a punto de marcar. Eso ya dice bastante del oficio de delantero del polaco y de cómo un movimiento dentro del área le alcanza para generar peligro. Lleva 13 goles en lo que podría ser su última temporada en LaLiga.

EI: Roony Bardghji - No fue titular el domingo, aunque sí estuvo desde el arranque contra el Osasuna. No termina de despegar y, últimamente, se lo nota dubitativo antes de resolver sus jugadas. No pierde pelotas, aunque tampoco se anima demasiado. Necesita recuperar confianza.

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensas: Alejandro Balde, Gerard Martín, Ronald Araújo, Jules Koundé

Mediocampistas: Frenkie de Jong, Marc Bernal, Marc Casadó

Delanteros: Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Roony Bardghji

Así se vería la formación del Alavés (5-3-2)

Nahuel Tenaglia, Toni Martinez, Deportivo Alaves | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Portero: Antonio Sivera

Defensas: Yusi, Víctor Parada, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Ángel Pérez

Mediocampistas: Denis Suárez, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez

Delanteros: Ibrahim Diabaté, Toni Martínez

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