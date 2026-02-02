La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Albacete

El Futbol Club Barcelona tiene una cita más en este 2026 y ahora le toca visitar al Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey, encuentro que se llevará a cabo este martes 3 de febrero en el Estadio Carlos Belmonte y donde ambas escuadras dejarán la vida para instalarse en la antesala de la final.

Aunque jueguen en distintas categorías, ambas instituciones atraviesan un buen momento. Por su parte los Manchegos llegan a este duelo con cinco partidos consecutivos sin derrota, mientras que los blaugranas suman ya cuatro victorias al hilo que los tienen con francas posibilidades de conseguir galardones este año.

La escuadra de Albacete llega como el "Caballo Negro" de una competición llena de equipos de Primera y tras haber dejado en el camino al Real Madrid gracias a un tres por dos junto a su afición. Por su parte los de Hansi Flick se instalaron en esta ronda luego de derrotar dos goles por cero al Racing de Santander con cierta facilidad.

POR: Wojciech Szczęsny - Joan García es el titular indiscutible del FC Barcelona bajo los palos, pero Flick podría darle descanso en Albacete y que juegue Szczęsny en su lugar. El polaco ha disputado seis partidos esta temporada, tres en la Champions y seis en LaLiga y mañana podría hacer su debut en el torneo del KO.

LD: Eric García - A pesar de que sus labores son más de central, no desconoce jugar por la banda y ante la baja de Jules Koundé tendrá que hacer la mejor labor posible. Ya tiene buen recorrido, no le será complicado.

DFC: Pau Cubarsí - Con apenas 19 años se ha ganado la confianza de Hansi para tenerlo de titular en los últimos tres partidos, mismos en los que se ha logrado destacar con calificaciones por encima del promedio.

DFC: Ronald Araujo - El uruguayo no ha tenido muchos minutos esta campaña, superando apenas los 900, pero con la baja del francés, deberá entrar y tomar la central para que García salga a la banda y completar la formación ideal.

FC Barcelona v FC Copenhagen - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

LI: Alejandro Baldé - No ha jugado lo suficiente en Copa del Rey, pero cuando la cosa se pone seria, hay que tomarlo en cuenta. Además, podría servirle al estratega alemán para romper el medio campo manchego desde su propio terreno.

ID: Dani Olmo - Contra el Elche dio un partido bueno, a tal grado de generar una asistencia, teniendo ya una seguidilla de participaciones en gol, por lo que se espera que esto vuelva a suceder contra el Albacete.

MC: Marc Bernal - En LaLiga no está teniendo mucha actividad, pero en los torneos locales está apareciendo. Tiene que encontrar su nivel y ayudar a su equipo a avanzar de ronda.

II: Marc Casadó - Contra el Racing jugó casi todo el encuentro, participando mucho en la tenencia de la pelota y ganando una importante cantidad de duelos mano a mano, además de que completó el 95% de sus pases.

DD: Lamine Yamal - Posiblemente juegue 70 y pico de minutos, pero le serán suficientes para buscar llevar a su equipo a la siguiente ronda. Está en buen momento y tiene el reconocimiento de Flick que es lo que importa.

FC Barcelona v FC Copenhagen - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

DI: Marcus Rashford - Contra el Elche llegó a 10 asistencias y 10 goles en lo que va de la campaña, así que deberá buscar sumar de nueva cuenta para la causa blaugrana.

DC: Ferran Torres - Marcó en el certamen liguero contra el Elche, convirtió contra el Racing la pasada jornada de Copa del Rey y también anotó en Supercopa de España. Anda bien y eso es un gran augurio para el equipo.

Así se vería la posible alineación del Barcelona (4-3-3)



Portero: Wojciech Szczęsny

Defensas: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé

Mediocampistas: Dani Olmo, Marc Bernal, Marc Casadó

Delanteros: Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres

FC Andorra v Albacete Balonpie - La Liga Hypermotion | NurPhoto/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Albacete (5-3-2)



Portero: Diego Marino

Defensas: Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Pepe Sánchez, Carlos Neva, Jonathan Gómez

Mediocampistas: Alejandro Meléndez, Antonio Pacheco, Víctor Valverde

Delanteros: Agus Medina, Samuel Obeng

