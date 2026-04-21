La desilusión del Barcelona luego de la eliminación de la Champions contra el Atlético de Madrid rápidamente puede transformarse en una sonrisa este martes frente al Celta de Vigo por la fecha 33 de LaLiga.

A tan solo siete jornadas para el cierre del torneo, los de Hansi Flick lideran la tabla con 79 puntos, nueve por encima del Real Madrid, y sumar tres les permitiría estirar la ventaja y quedar a un paso del título por segundo año consecutivo.

En cuanto a las formaciones, lo más probable es que el DT opte por dar descanso a varios de los titulares que jugaron el pasado martes o, al menos, que no salgan desde el inicio.

La posible alineación del Barcelona

Fermin Lopez, Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

POR: Joan García – Se ganó el puesto gracias paso a paso. Responde bien en el uno contra uno y transmite confianza cada vez que lo buscan. Llega en buen momento y se perfila como titular. Lleva 12 vallas invictas en 26 titularidades.

LD: Joao Cancelo – A problemas, soluciones. Y eso es lo que aporta el portugués en ataque y en la generación de juego. Suele aparecer por dentro para asociarse con los mediocampistas. Puede ser determinante con sus proyecciones.

DFC: Eric García – Ordena la salida desde el fondo y ofrece una buena distribución de la pelota. Puede alternar posiciones según lo que pida el partido y se muestra firme en la zaga. Será fundamental que esté enfocado para poder detener los constantes ataques de Borja Iglesias.

DFC: Pau Cubarsí – Tiene mucha personalidad, aunque todavía tiene que trabajar en su temperamento. Sale jugando con criterio y no se complica cuando le toca defender. Sigue sumando experiencia y el técnico confía en él, lo cual no es menor.

LI: Jules Koundé – No volvió al 100% de su lesión en el muslo y, a pesar de haber jugado ya varios partidos, quedan dudas. Sin embargo, todo se trabaja partido a partido, y, en general, cumple en la marca y también puede proyectarse.

MC: Dani Olmo – Se mueve bien entre líneas. Tiene buen remate de media distancia y llegada al área. Puede marcar diferencias con un pase filtrado. Es de esos jugadores que molestan todo el tiempo a los rivales y ese es justamente su punto a favor.

MC: Gavi – Aporta entrega y carácter. Se involucra en cada jugada con mucha entrega. Se complementa bien con Pedri y le da otra dinámica al mediocampo. En el cierre de los partidos suele bajar su rendimiento por el desgaste, lo cual es un aspecto a ajustar.

MC: Pedri – Infravalorado por momentos. Es de los mejores futbolistas del Barça. Muchas de las victorias pasan por su manejo en el mediocampo. Le da sentido a cada posesión y cuando entra en contacto con la pelota, el equipo encuentra fluidez

ED: Fermín López – Mucha movilidad en ataque. Se mete en el área y busca el remate siempre que puede, algo que puede jugarle en contra en el manejo de los altos y bajos del partido. Sufrió un golpe en la vuelta contra el Atlético y aun así siguió en cancha como si nada. Lleva cinco goles en la temporada.

DC: Ferran Torres – A las buenas rachas hay que respetarlas y alimentarlas. La confianza es la base del futbolista y Ferran la tiene de sobra. Marcó 14 goles en lo que va de LaLiga y tres en la Champions.

EI: Lamine Yamal – Atrevimiento juvenil. En el uno contra uno es difícil de frenar y siempre genera peligro. Vuelve locos a los defensores y se sale con la suya cada vez que quiere. Vale la pena recordar que tiene apenas 18 años y ya se ubica entre los mejores futbolistas de la actualidad. En liga lleva 15 goles y 11 asistencias.

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensas: Joao Cancelo, Eric García, Pau Cubarsí, Jules Koundé

Mediocampistas: Dani Olmo, Gavi, Pedri

Delanteros: Fermín López, Ferran Torres, Lamine Yamal

Así se vería la formación del Celta de Vigo (5-2-3)

Borja Iglesias, Celta de Vigo | DeFodi Images/GettyImages

Portero: Andrei Radu

Defensas: Óscar Mingueza, Marcos Alonso, Carl Starfelt, Javi Rodríguez, Sergio Carreira

Mediocampistas: Matías Vecino, Ilaix Moriba

Delanteros: Williot Swedberg, Borja Iglesias, Ferran Jutgla

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