La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Newcastle United

Nada está dicho. Esta Champions League ya demostró demasiadas veces que es capaz de romper cualquier pronóstico. El mundo del fútbol sueña con una final inédita entre el Real Madrid y el Barcelona pero todavía queda un recorrido largo y lleno de trampas. El equipo de Hansi Flick persigue con obsesión una nueva orejona tras once años sin levantarla y todavía tiene fresca la herida de la semifinal del año pasado ante el Inter de Milan, que terminó 7-6 en el global.

La eliminatoria con el Newcastle United quedó completamente abierta tras el 1-1 de la ida en St James' Park. Un penal de Lamine Yamal en el tiempo de descuento evitó una derrota que habría sido histórica para los ingleses. Aun así, el equipo de Eddie Howe demostró que puede incomodar al Barça con su intensidad, algo que el propio Flick reconoció después del partido.

Ahora la historia se traslada al Camp Nou, donde los catalanes suelen hacerse fuertes, pues claro, es su casa. El Barça no pierde en casa ante rivales ingleses desde 2007 y mantiene una larga racha positiva en este tipo de cruces. Los Magpies saben que el desafío es enorme y están convencidos de que la serie sigue viva y que un golpe en España los mete de lleno en los cuartos de final.

La posible alineación del Barcelona vs Newcastle

POR: Joan García – Nervios de hielo. La mayoría de los arqueros necesitan ritmo para sentirse cómodos; él parece disfrutar del silencio antes de la tormenta. Concentrado y siempre bien perfilado, transmite seguridad incluso cuando el partido se vuelve un descontrol. Ante un Newcastle que carga el área con potencia de los pies de Gordon, su lectura en centros será vital.

LD: Eric García – El cerebrito. No es un lateral clásico de ida y vuelta. Su fuerte está en interpretar el juego porque sabe cuándo acelerar la salida, cuándo asegurar el pase corto, cuándo cerrar por dentro con un nivel de inteligencia que vale oro.

DFC: Pau Cubarsí – Adolescente con mando. Tiene 19 años y juega como si llevara una década en la élite. Sereno con la pelota y firme en los duelos, cuando el partido se vuelve físico, su calma es casi un acto de rebeldía.

DFC: Gerard Martín – Dueño del puesto. Lo que empezó como una oportunidad terminó convirtiéndose en una realidad. A Gerard nadie le mueve del once. Está cada vez más confiado en los grandes partidos.

LI: João Cancelo – Imposible de fabricar. Es lateral por su ubicación en el campo, no por mentalidad. Aparece por dentro y juega al límite de las zonas de mediapunta... y en un abrir y cerrar de ojos, de repente está rematando en el área. Su creatividad transforma cualquier posesión en algo imprevisible.

MC: Marc Bernal – Obsesivo del orden. Cuando el partido se acelera, él pone cada cosa en su lugar. Interpreta los espacios y distribuye con criterio. Su crecimiento ha sido tan rápido que ya parece natural verlo manejar el ritmo del equipo.

MC: Pedri – Fútbol en estado puro. Recibe, levanta la cabeza y todo cambia. Pedri convierte jugadas comunes en situaciones de peligro con una naturalidad que parece injusta para los rivales.

Pedri, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

ED: Lamine Yamal – Talento insolente. Juega como si no existiera la presión. En la ida tuvo la personalidad para patear el penal del empate y mantener viva la serie. En esta Champions ya suma 4 goles y 3 asistencias.

MCO: Fermín López – Caos productivo. Corre, presiona, aparece donde nadie lo espera y boom, está rematando en el área. Su fútbol tiene algo de desorden, pero justamente ahí está su valor porque Fermín incomoda a cualquier defensa.

EI: Raphinha – Electricidad brasileña. Puede pasar desapercibido durante minutos… y de repente romper el partido con una aceleración o un remate. En LaLiga atraviesa un gran momento con 11 goles en 16 partidos, aunque en la Champions solo ha marcado una vez.

DC: Ferran Torres – El cazador de espacios. No necesita muchas oportunidades para aparecer. Se mueve constantemente y castiga cualquier desajuste defensivo. En esta Champions ya lleva dos goles y buscará ampliar su cuenta.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo

Mediocampistas: Marc Bernal, Pedri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha

Delantero: Ferran Torres

Así se vería la formación del Newcastle (4-2-3-1)

Anthony Gordon, Newcastle United - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Portero: Aaron Ramsdale

Defensas: Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall

Mediocampistas: Sandro Tonali, Joelinton

Mediapuntas: Jacob Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes

Delantero: Anthony Gordon

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