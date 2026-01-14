La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Racing

El próximo partido del FC Barcelona es contra el Racing de Santander, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26. El encuentro se disputa este jueves 15 de enero en Campos de Sport de El Sardinero.

El conjunto culé llegará después de haberse proclamado el campeón de la Supercopa de España 2026 celebrada en Arabia Saudita frente al Real Madrid.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación del Barcelona frente al Racing

Frenkie De Jong fue expulsado en la Supercopa de España y no podrá jugar | Angel Martinez/GettyImages

PO: Marc-André ter Stegen - El alemán fue el titular en el pasado juego de Copa del Rey para darle descanso a Joan García, por lo que es probable que vuelva a repetir tras muchos juegos donde lo ha hecho muy bien el juvenil español.

LD: Marc Casado - Toma el lugar que regularmente tiene Jules Koundé al ser un futbolista plurifuncional, ayuda a Flick a esta decisión o bien podría aparecer Joao Cancelo que recién acaba de regresar al equipo y puede jugar en cualquier lado de la banda.

DFC: Eric García - Recién renovado, será el encargado de ser el líder en defensa y evitar alguna sorpresa.

DFC: Andreas Christensen - Es una oportunidad única para un veterano que ya no tiene tanto espacio en el once titular por Cubarsí.

LD: Jofre Torrents - El canterano de 18 años sería nuevamente titular en Copa del Rey en el sector izquierdo para darle descanso a Alejandro Balde.

MC: Marc Bernal - Con 18 años juega como mediocampista defensivo y destaca por su presencia física, inteligencia táctica, pase bajo presión y equilibrio en el juego, y a menudo se le compara con Sergio Busquets.

MC: Pedri - Con la suspensión de Frenkie De Jong, Pedri que es un centrocampista total: técnico, inteligente, trabajador y con proyección brutal podría aparecer en el once titular.

MC: Fermín López - Otro canterano en explosión. Energía inagotable, llegada al área, buen disparo y mucha personalidad.

ED: Lamine Yamal - A pesar de las rotaciones, no dejan fueran a la estrella del equipo para que tome minutos. Lamine podría darse un festín en este juego.

EI: Roony Bardghji - El joven fichaje del Barça podría tomar la titularidad y sería una buena oportunidad para el sueco.

DC: Marcus Rashford - El delantero inglés podría volver a ser titular en Copa del Rey para darle descanso a Robert Lewandowski y Ferran Torres.

TOPSHOT-FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | HAITHAM AL-SHUKAIRI/GettyImages

Así se vería la formación de Barcelona (4-3-3)

Portero: Marc-André ter Stegen.

Defensas: Marc Casadó, Eric García, Andreas Christensen, Jofre Torrens.

Centrocampistas: Marc Bernal, Pedri, Fermín López;

Delanteros: Lamine Yamal, Marcus Rashford Roony Bardghji.

Así se vería la formación de Racing (4-2-3-1)

Portero: Jokin Ezkieta.

Defensas: Álvaro Mantilla, Javier Castro, Facundo González, Jorge Salinas.

Centrocampistas: Maguette Gueye, Gustavo Puerta; Sangalli, Pelo Urtasan, Íñigo Vicente

Delanteros: Andres Martín.

