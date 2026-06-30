La posible alineación titular de Bélgica para enfrentar a Senegal

El que gana pasa de ronda y el que pierde queda eliminado. Bélgica y Senegal consiguieron la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026 y se enfrentarán este miércoles en Seattle. Los Diablos Rojos llegan a esta instancia como primeros del Grupo G, luego de vencer a Nueva Zelanda, mientras que los Leones de Teranga consiguieron su pase después de una abultada victoria 5-0 contra Irak que los ubicó en el último lugar entre los mejores terceros que avanzaron de ronda.

La posible alineación de Bélgica

Thibaut Courtois, Belgica | Alex Grimm/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - ¿Que será del arco de Bélgica cuando Courtois se retira? En los dos primeros partidos tuvo mucho trabajo y salvó al equipo más de una vez, incluido en el 0-0 contra Irán. En cambio, ante Nueva Zelanda estuvo más tranquilo y con menos situaciones en su área, justo lo que cualquier arquero agradece antes de una eliminatoria.

LD: Timothy Castagne - Su trabajo en el lateral sirve, especialmente, para que los otros puedan jugar con menos preocupación. No tuvo la mejor noche en el debut contra Egipto, después mejoró en el ingreso durante el complemento ante Irán y ahora estaría en el once para una prueba que va a requerir su atención y energía para recorrer toda la cancha.

DFC: Brandon Mechele - El defensor del Brujas está hecho para este tipo de partidos. Contra Egipto fue de los pocos que destacó en la zaga y contra Nueva Zelanda fue uno de los ejes de la salida y el armado de las jugadas.

DFC: Arthur Theate - No jugó contra Egipto, pero a Rudi García le gustó lo que vio en su ingreso contra Irán y ya se ganó la titularidad ante Nueva Zelanda. El defensor bloquea el paso de los rivales y, a la vez, ayuda a que los Diablos Rojos tengan una salida más limpia.

LI: Maxim De Cuyper - Contra Irán insistió hasta el cansancio para intentar llegar al gol, y es justamente esa insistencia la que lo dejó bien parado en la consideración interna y contra Nueva Zelanda no hizo más que confirmar lo que puede aportar desde su sector. Tiene llegada y velocidad para poder llegar al área rival y retroceder para las tareas defensivas.

MC: Hans Vanaken - Otro jugador del Brujas qeu destaca por el armado del juego. Desde su sector, más retrasado que el resto, ordenó, filtró, asistió y generó situaciones para el equipo. Los delanteros agradecen su presencia y los zagueros, también.

MC: Youri Tielemans - El puente entre la defensa y el ataque. Es el punto de distribución de la pelota cuando está en los pies belgas. En el Mundial fue de menor a mayor, y el DT sabe que el mediocampista del Aston Villa tiene mucho más para dar, por eso le da su confianza para estar desde el arranque en este partido eliminatorio.

MPD: Kevin De Bruyne - Aprendió a bajar las revoluciones. La experiencia logra que ahora juegue con otra confianza y, también, otro manejo del tiempo. Se toma más trabajo en levantar la cabeza y elegir el pase correcto. Contra Nueva Zelanda encontró el gol que venía buscando y recordó que sigue siendo el futbolista que hace la diferencia.

MCO: Charles De Ketelaere - Entre tanta estrella en el ataque, pasa más desapercibido, aunque su trabajo ayuda a que los demás cobren protagonismo. Es un excelente apoyo para el ataque y es parte de la razón por las que las jugadas llegan a buen puerto.

MPI: Leandro Trossard - No convenció en los primeros dos partidos, pero Nueva Zelanda le dio la posibilidad de ganarse el amor de los hinchas otra vez. Hizo dos goles y pudo reinvindicarse. Es un jugador que tiene muchísima experiencia y sabe controlar las revoluciones, ahora con la confianza renovada posiblemente muestre otra cara, una con hambre de gloria.

DC: Jérémy Doku - El regreso que Bélgica tanto necesitaba. Se ausentó por el nacimiento de su hijo y pudo regresar para el cierre de la fase de grupos. Vuelve locos a los defensores rivales y no sería la excepción ante Senegal. Ubicarlo solo, arriba, es una apuesta que puede hacerle pasar una jornada complicada a los africanos.

Así se vería la formación de Bélgica (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper

Mediocampistas: Hans Vanaken, Youri Tielemans

Mediapuntas: Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard

Delantero: Jérémy Doku

Así se vería la formación de Senegal (4-2-3-1)

Sadio Mane, Senegal | Michael Miller/ISI Photos/GettyImages

Sadio Mané podría ser el as bajo la manga de Pape Thiaw e ingresar desde el banco cuando el partido lo requiera.

Portero: Édouard Mendy

Defensas: Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs

Mediocampistas: Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara

Delantero: Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye

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