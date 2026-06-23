La posible alineación titular de Brasil para enfrentar a Escocia

El Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami será el escenario en el que Brasil y Escocia se enfrenten por la tercera y última jornada del Grupo C de la Copa del Mundo 2026.

Carlo Ancelotti aún no confirmó el equipo que saldrá al campo de juego, pero estos son los once que más posibilidades tienen de hacerlo.

La posible alineación de Brasil vs Escocia

POR - Alisson Becker: La presencia del arquero del Liverpool aporta tranquilidad a toda la defensa. Es uno de los jugadores más experimentados del plantel y sigue siendo la primera opción de Carlo Ancelotti bajo los tres palos.

LD - Roger Ibañez: Aunque su posición natural es más centrada, ha demostrado capacidad para adaptarse y ofrecer solidez en una zona donde Brasil perdió una pieza importante.

DFC - Marquinhos: El capitán. Su liderazgo, experiencia en grandes competiciones y capacidad para ordenar la última línea hacen que siga siendo una de las referencias defensivas de la Canarinha.

DFC - Gabriel Magalhães: Llega tras varias temporadas de altísimo nivel en Europa y aporta agresividad en la marca, fortaleza física y seguridad en el juego aéreo. Su presencia resulta fundamental para contener a delanteros que buscan imponerse en los duelos individuales.

LI - Douglas Santos: El lateral del Zenit se ha ganado la confianza de Ancelotti gracias a su regularidad y despliegue por toda la banda. Además de cumplir defensivamente, suele ser una vía de salida constante cuando Brasil necesita amplitud en ataque.

MC - Fabinho: Con Casemiro amonestado, Ancelotti podría volcarse por el jugador del Al-Ittihad para ocupar el puesto de mediocampista central pensando en cuidar al del Manchester United.

MC - Bruno Guimarães: Es uno de los futbolistas que mejor interpreta el ritmo de los partidos. Capaz de iniciar jugadas desde atrás y de aparecer cerca del área rival, atraviesa un gran momento y ha llegado al Mundial como una de las piezas más importantes del mediocampo brasileño.

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

MP - Raphinha: Su movilidad, intensidad para presionar y capacidad para asociarse con los delanteros lo hacen indispensable para el funcionamiento colectivo.

MP - Lucas Paquetá: El del Flamengo es un jugador versátil, capaz de colaborar en la recuperación así como también de llegar al área rival y convertir.

MP - Vinícius Júnior: La gran figura de este equipo y uno de los futbolistas más temidos por cualquier defensa. Velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro en cada acción lo convierten en un jugador indiscutible para Ancelotti.

DC - Igor Thiago: El delantero llega respaldado por una temporada espectacular en Inglaterra, donde se consolidó entre los máximos artilleros del campeonato. Su potencia física, movilidad y capacidad goleadora le permiten partir con ventaja en la pelea por el puesto de centrodelantero titular.

Así se vería la formación de Brasil (4-2-3-1)

FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MAR | JEWEL SAMAD/GettyImages

Portero: Alisson Becker

Defensas: Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas

Mediocampistas: Fabhino, Bruno Guimaraes

Mediapuntas: Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Jr.

Delantero: Igor Thiago

Así se vería la formación de Escocia (4-4-2)

Haiti v Scotland | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Portero: Angus Gunn

Defensas: Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson

Mediocampistas: Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn

Delanteros: Lawrence Shankland, Che Adams

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