La posible alineación titular de Brasil para enfrentarse a Haití

Después de vivir un encuentro complicado frente a Marruecos en la Jornada 1 de la Fase de Grupos, Brasil ya se prepara para encarar su segundo compromiso, el cual será frente a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.



Antes de arrancar el Mundial, Neymar Junior encendió las alarmas al presentar una lesión, sin saber si estaría totalmente en forma para acatar las órdenes del técnico italiano Carlo Ancelotti. Fuera de ello, El Scratch du Oro cuenta con todos su futbolistas para poder buscar los tres puntos.



Aquí está la posible alineación de La Canarinha para la Fecha 2:

La posible alineación de Brasil vs Haití

Alisson Becker | DANIEL MIRANDA/GettyImages

Portero: Alisson Becker – El guardameta del Liverpool de Inglaterra está más que fijo bajo los tres postes, pues sigue estando en plena forma y abajo del brazo lleva otras dos Copas del Mundo donde fue inicial, con nueve duelos y cinco goles recibidos. Se sabe que no seguirá con los Reds, pero debe mostrarle al mundo que puede estar en el seno de otro equipo grande pese a su veteranía.

Lateral derecho: Danilo - Tras la lesión de Wesley França, una de las dudas era saber quién ocuparía el lateral derecho en Brasil. En el primer partido Ancelotti apostó por Roger Ibáñez, pero fue sustituido al descanso. Para este segundo partido sería Danilo quien parta de inicio.

Defensa: Léo Pereira – Con 30 años, el hombre del Flamengo está viviendo su primera Copa del Mundo, aunque sí logró vivir en carne propia dicha emoción en las categorías sub-17 y sub-20.

Defensa: Marquinhos Aoás – El hombre de la experiencia, el del liderazgo y el carácter, el mandón de la zaga central. Su gran nivel está reflejado en todo lo que ha ganado con el PSG de Francia y en su tercer Mundial espera lograr el éxito.

Lateral izquierdo: Douglas Santos – Pasó por las inferiores del Scratch du Oro, ganando la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos 2016, pero al fin jugará su primera Copa del Mundo. Desde el 2020 a la fecha, excepto el 2025, ha levantado trofeos y más trofeos con el Zenit San Petersburgo de Rusia.

Pivote: Carlos Casemiro – Sin un futuro todavía definido, el ex Manchester United de Inglaterra buscará dar cátedra de que aún mantiene un nivel que lo pueda llevar a otro conjunto importante.

Mediocentro: Bruno Guimaraes – Su importancia en el Newcastle United no ha pasado desapercibida, tanto que algunos clubes se lo están peleando para llevarlo como refuerzo. Desde el 2020 suma más de 40 partidos como seleccionado.

Mediocentro: Danilo Santos – La columna del mediocampo quedaría conformada con el futbolista del Botafogo. A pesar de contar con pocas apariciones con la selección, Carlo Ancelotti le ha depositado plena confianza para ser inicial.

Extremo izquierdo: Vinicius Júnior – Siempre polémico, pero también juega muy bien. El del Real Madrid de España es uno de los hombres a seguir en el torneo esperando que pueda dar esa alegría que se la negado tanto tiempo a la afición.

Extremo derecho: Raphinha Dias – Del lado contrario al merengue está el atacante del Barcelona de España, quien también vive un sublime momento con el cuadro culé y con La Canarinha. Asimismo, se espera que se vuelva importante en encuentros claves para llegar hasta la fase final.

Delantero: Matheus Cunha – Una de las grandes dudas es quién debe comandar el ataque como ‘9’. Quien se vislumbra como la opción uno es el romperredes del Manchester United, ya que puede desempeñar varias funciones y no ser simplemente el centro delantero matón, pero también están Igor Thiago (Brentford) y Endrick Moreira (Olympique Lyon).

Matheus Cunha y Vinicius Jr | MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Brasil (4-3-3)



Portero: Alisson Becker

Defensas: Danilo, Léo Pereira, Marquinhos Aoás, Douglas Santos,

Mediocampistas: Carlos Casemiro, Danilo Santos, Bruno Gumaraes

Delanteros: Vinicius Júnior, Matheus Cunha, Raphinha Dias

Así se vería la formación de Haití (4-4-2)

Duckens Nazon | Vaughn Ridley/GettyImages

Portero: Johnny Placide

Defensas: Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne

Mediocampistas: Ruben Providence, Leverton Pierre, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson

Delanteros: Duckens Nazon, Wilson Isidor.

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