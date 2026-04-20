La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Brighton

Este martes, el Brighton recibe al Chelsea por la jornada 34 de la Premier League en el

Amex Stadium y, con un margen de error mínimo y una tabla apretado en la lucha por los puestos, ambos llegan obligados a sumar.

El local se mantiene competitivo en mitad de tabla, noveno con 47 puntos, mientras que los Blues intentan consolidarse en la clasificación a copas -actualmente están sextos con 48 unidades-.

El Chelsea, urgido de reacción

El conjunto de Liam Rosenior atraviesa un presente inestable en la Premier League. La caída reciente frente al Manchester United por 0-1 dejó expuestas falencias del equipo, especialmente en defensa. Con solo una victoria en sus últimos cuatro partidos, necesitan reencontrar la regularidad si pretenden sostener su lugar en la disputa por los primeros puestos.

Chelsea v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Por su parte, las Gaviotas vienen de igualar 2-2 ante el Tottenham, aunque también arrastran ciertas dudas en la última línea. En sus últimos cinco encuentros, logró tres victorias y una derrota.

La posible alineación del Chelsea vs Brighton

POR: Robert Sánchez - Con gran presencia aérea y reflejos rápidos, promedia 3 atajadas por partido.

LD: Malo Gusto - Rápido y ofensivo, es clave en las transiciones y aporta gran participación en los centros.

DFC: Wesley Fofana - Fuerte físicamente, posee buen anticipo y se destaca por los duelos individuales; se destaca por el juego aéreo en el fondo.

DFC: Jorrel Hato - Es un central más técnico, tiene una salida limpia desde la última línea y una lectura táctica más amplia.

LI: Marc Cucurella - Es mas dinámico en juego y aporta tanto en defensa como en ataque, rápido para el retroceso del equipo y la recuperación.

MC: Andrey Santos - Volante de buen pase largo, aporta gran llegada al área rival; tiene equilibro entre la marca y la generación de juego.

MC: Moisés Caicedo - Tiene un promedio de recuperaciones destacado, con una intensidad necesaria para sostener la base táctica del equipo.

MP: Pedro Neto - Extremo más explosivo, regateador, posee gran superioridad técnica en el uno contra uno.

MP: Cole Palmer - Enganche más creativo, preciso técnicamente, es clave en asistencias y en la pelota parada.

MP: Estevao - Es el más desequilibrante en su posición, aporta velocidad y se atreve a generar espacios en ataque constantemente.

DC: Joao Pedro - Referente en la delantera de los Blues, se destacada por su movilidad, definición y eficacia en el área rival.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Marc Cucurella

Mediocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo

Mediapuntas: Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao

Delantero: Joao Pedro

🗣️| Fabian Hürzeler says that Kaoru Mitoma ‘is available’ to face Chelsea.



He was withdrawn against Tottenham with cramp. #BHAFC



[via @BBCSport] pic.twitter.com/wpZshFnB26 — The Brighton Base (@TheBrightonBase) April 20, 2026

Así se vería la posible formación del Brighton 4-2-3-1

Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu

Mediocampistas: Carlos Baleba, Yasin Ayari

Mediapuntas: Yankuba Minteh, Georginio Rutter, Kaoru Mitoma

Delantero: Danny Welbeck

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