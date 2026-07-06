La posible alineación titular de Colombia para enfrentar a Suiza

En el cierre de los octavos de final del Mundial 2026, Colombia y Suiza se verán las caras en el BC Place de Vancouver, Canadá, el martes a última hora. Para este partido, Néstor Lorenzo sabe que no podrá contar con Jhon Córdoba, que sufrió una lesión muscular en el primer tiempo del partido con Ghana.

La posible alineación de Colombia vs Suiza

POR - Camilo Vargas: El arquero del Atlas mexicano viene de tener una gran actuación ante Portugal, con una atajada decisiva que mantuvo su valla en cero. En este Mundial solo recibió un tanto en el debut ante Uzbekistán.

LD - Daniel Muñoz: Una de las armas más peligrosas con las que cuenta Colombia y lo ha dejado claro en la fase de grupos, abriendo el marcador ante Uzbekistán y Congo. Ofrece un despliegue incansable por la banda derecha y llegada al área por sorpresa.

DFC - Davinson Sánchez: El central acumula 83 partidos y 4 goles con la selección absoluta. Es uno de los líderes del vestuario y afronta su segundo Mundial como una de las referencias del equipo.

Colombia v Ghana - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 | Anadolu/GettyImages

DFC - Jhon Lucumí: Titular en los tres encuentros de la fase de grupos, destacó por su firmeza en los duelos individuales y por la tranquilidad con la que inicia las jugadas desde el fondo.

LI - Johan Mojica: Al igual que Muñoz, el lateral del Mallorca sabe proyectarse y lastimar por el costado izquierdo. Con la selección disputó 48 partidos y marcó un gol.

MC - Gustavo Puerta: En su primer Mundial ha respondido con enorme personalidad y se ha ganado un lugar en el once titular. Aporta movilidad, criterio y buen remate de media distancia.

MC - Jefferson Lerma: Pieza central del equipo, dándole equilibrio y presencia en el mediocampo. Su fortaleza física, agresividad para recuperar la pelota y capacidad para imponerse en el juego aéreo lo convierten en un jugador indispensable.

MCO - Jhon Arias: Fue uno de los jugadores más destacados durante la fase de grupos gracias a su desequilibrio. Su movilidad entre líneas genera espacios y le imprime otro ritmo al ataque. Fue el autor del gol frente a Ghana.

Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

MCO - James Rodríguez: El capitán continúa siendo el gran conductor futbolístico de Colombia. Con 129 partidos y 31 goles en la selección, afronta un nuevo desafío tal como lo hizo en Brasil 2014 y Rusia 2018.

EI - Luis Díaz: El as de espadas de este equipo. Velocidad, desequilibrio y eficiencia cada vez que entra al área. Gran parte de las posibilidades de Colombia en este Mundial recaen sobre él.

DC - Luis Suárez: El punta del Sporting de Lisboa ingresó ante la lesión de Córdoba en el partido con Ghana y es el reemplazante natural del lastimado centroatacante del Krasnodar.

Así se vería la formación de Colombia (4-2-3-1)

Portero: Camilo Vargas

Defensores: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica

Mediocampistas: Gustavo Puerta, Jefferson Lerma

Volantes ofensivas: Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz

Delantero: Luis Suárez

Así se vería la formación de Suiza (4-2-3-1)

Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

Portero: Gregor Kobel

Defensores: Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria

Mediocampistas: Granit Xhaka, Remo Freuler

Volantes ofensivos: Ruben Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye

Delantero: Breel Embolo.

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