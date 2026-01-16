La posible alineación titular del Cruz Azul para enfrentarse al Puebla

La noche del sábado cierra con un enfrentamiento vibrante en la Jornada 3 del Clausura 2026. Cruz Azul recibe al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, un duelo donde ambos equipos llegan con la misma urgencia: consolidar un arranque positivo tras sumar tres puntos en sus primeros dos compromisos.

El equipo de Nicolás Larcamón recuperó la memoria ganadora la jornada pasada al vencer 2-0 al Atlas, mostrando variantes tácticas interesantes con una línea de tres que potencia a sus carrileros. Actualmente quintos en la tabla, los cementeros quieren derrotar a una Franja en su propia casa, pero ahora como local administrativo.

Puebla v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La posible alineación del Cruz Azul vs Puebla

POR: Andrés Gudiño – El guardameta mexicano se mantiene bajo los tres palos. Su seguridad será clave para mantener el cero atrás, respaldado por una defensa que busca solidez.

DFC: Willer Ditta – Potencia física en la zaga. El colombiano es fundamental en los duelos individuales y en el juego aéreo, aportando agresividad en la marca.

DFC: Erik Lira – El líbero táctico. Anselmi lo utiliza en el centro de la defensa para asegurar una salida limpia de balón y realizar coberturas a los centrales exteriores.

DFC: Gonzalo Piovi – La salida zurda. Su buen pie es vital para iniciar los ataques desde el fondo y conectar con los mediocampistas o lanzar cambios de juego.

CAD: Jorge Sánchez – Profundidad por derecha. Como carrilero, tiene la libertad de sumarse al ataque constantemente, buscando llegar a línea de fondo y enviar centros.

CAI: Carlos Rodolfo Rotondi – El pulmón por izquierda. Su incansable ida y vuelta le permite cumplir funciones defensivas y aparecer por sorpresa en el área rival para finalizar jugadas.

Cruz Azul v CR Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025 | NurPhoto/GettyImages

MC: Jeremy Márquez – Equilibrio y distribución. Será el encargado de dar fluidez al juego en la medular y conectar la defensa con los creativos.

MC: Agustín Palavecino – Dinamismo en el medio. Su capacidad para pisar ambas áreas y su visión de juego son esenciales para el esquema ofensivo de La Máquina.

MCO: Carlos Rodríguez – El cerebro. 'Charly' tiene la responsabilidad de filtrar pases entre líneas y manejar los tiempos del partido en el último tercio.

MCO: José Paradela – Talento y desequilibrio. El argentino flota por detrás del delantero, buscando asociarse y generar ocasiones de gol con su zurda.

DC: Gabriel Fernández – El 'Toro' en punta. La referencia de área buscará imponer su físico para fijar a los centrales del Puebla y aprovechar los balones que lleguen desde las bandas.

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Así se vería la formación del Cruz Azul (3-4-2-1)

Portero : Andrés Gudiño

: Andrés Gudiño Defensas : Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi

: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi Carrileros : Jorge Sánchez, Carlos Rodolfo Rotondi

: Jorge Sánchez, Carlos Rodolfo Rotondi Mediocampistas : Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela

: Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela Delantero: Gabriel Fernández

Así se vería la formación del Puebla (4-3-3)

La Franja presentará una propuesta ofensiva, intentando pelear el balón en el medio campo y aprovechar la velocidad de sus extremos para contragolpear a la defensa celeste.

Portero : Daniel Gutiérrez

: Daniel Gutiérrez Defensas : Fernando Monárrez, Eduardo Navarro, Nicolás Díaz, Brayan Garnica

: Fernando Monárrez, Eduardo Navarro, Nicolás Díaz, Brayan Garnica Mediocampistas : Carlos Baltazar, Luis Rey, Alejandro Organista

: Carlos Baltazar, Luis Rey, Alejandro Organista Delanteros: Emiliano Gómez, Esteban Lozano, Edgar Guerra

Un partido donde Cruz Azul parte como favorito por su sistema de juego y localía, pero deberá cuidarse de un Puebla que llega con la moral alta y dispuesto a dar la sorpresa en la capital.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX