La posible alineación titular del Cruz Azul para enfrentarse al Puebla

La Máquina de Nicolás Larcamón busca su segunda victoria consecutiva en el Clausura 2026 fungiendo como local en el Estadio Cuauhtémoc
Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX
Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

La noche del sábado cierra con un enfrentamiento vibrante en la Jornada 3 del Clausura 2026. Cruz Azul recibe al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, un duelo donde ambos equipos llegan con la misma urgencia: consolidar un arranque positivo tras sumar tres puntos en sus primeros dos compromisos.

El equipo de Nicolás Larcamón recuperó la memoria ganadora la jornada pasada al vencer 2-0 al Atlas, mostrando variantes tácticas interesantes con una línea de tres que potencia a sus carrileros. Actualmente quintos en la tabla, los cementeros quieren derrotar a una Franja en su propia casa, pero ahora como local administrativo.

Puebla v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La posible alineación del Cruz Azul vs Puebla

POR: Andrés Gudiño – El guardameta mexicano se mantiene bajo los tres palos. Su seguridad será clave para mantener el cero atrás, respaldado por una defensa que busca solidez.

DFC: Willer Ditta – Potencia física en la zaga. El colombiano es fundamental en los duelos individuales y en el juego aéreo, aportando agresividad en la marca.

DFC: Erik Lira – El líbero táctico. Anselmi lo utiliza en el centro de la defensa para asegurar una salida limpia de balón y realizar coberturas a los centrales exteriores.

DFC: Gonzalo Piovi – La salida zurda. Su buen pie es vital para iniciar los ataques desde el fondo y conectar con los mediocampistas o lanzar cambios de juego.

CAD: Jorge Sánchez – Profundidad por derecha. Como carrilero, tiene la libertad de sumarse al ataque constantemente, buscando llegar a línea de fondo y enviar centros.

CAI: Carlos Rodolfo Rotondi – El pulmón por izquierda. Su incansable ida y vuelta le permite cumplir funciones defensivas y aparecer por sorpresa en el área rival para finalizar jugadas.

Cruz Azul v CR Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025 | NurPhoto/GettyImages

MC: Jeremy Márquez – Equilibrio y distribución. Será el encargado de dar fluidez al juego en la medular y conectar la defensa con los creativos.

MC: Agustín Palavecino – Dinamismo en el medio. Su capacidad para pisar ambas áreas y su visión de juego son esenciales para el esquema ofensivo de La Máquina.

MCO: Carlos Rodríguez – El cerebro. 'Charly' tiene la responsabilidad de filtrar pases entre líneas y manejar los tiempos del partido en el último tercio.

MCO: José Paradela – Talento y desequilibrio. El argentino flota por detrás del delantero, buscando asociarse y generar ocasiones de gol con su zurda.

DC: Gabriel Fernández – El 'Toro' en punta. La referencia de área buscará imponer su físico para fijar a los centrales del Puebla y aprovechar los balones que lleguen desde las bandas.

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Así se vería la formación del Cruz Azul (3-4-2-1)

  • Portero: Andrés Gudiño
  • Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi
  • Carrileros: Jorge Sánchez, Carlos Rodolfo Rotondi
  • Mediocampistas: Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela
  • Delantero: Gabriel Fernández

Así se vería la formación del Puebla (4-3-3)

La Franja presentará una propuesta ofensiva, intentando pelear el balón en el medio campo y aprovechar la velocidad de sus extremos para contragolpear a la defensa celeste.

  • Portero: Daniel Gutiérrez
  • Defensas: Fernando Monárrez, Eduardo Navarro, Nicolás Díaz, Brayan Garnica
  • Mediocampistas: Carlos Baltazar, Luis Rey, Alejandro Organista
  • Delanteros: Emiliano Gómez, Esteban Lozano, Edgar Guerra

Un partido donde Cruz Azul parte como favorito por su sistema de juego y localía, pero deberá cuidarse de un Puebla que llega con la moral alta y dispuesto a dar la sorpresa en la capital.

