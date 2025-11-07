La posible alineación titular del Cruz Azul para enfrentarse a Pumas

El Cruz Azul cerrará su participación en la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX con un partido de alto impacto y es que en esta Jornada 17 recibirá los Pumas de la UNAM, pero en esta ocasión dicho encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc este sábado 8 de noviembre.

La Máquina Celeste quiere sí o sí sacar tres puntos, ya que esto los dejaría como superlíderes para enfrentar la liguilla, de no ser así, tendrían que esperar resultados de Toluca, América y Tigres para ver en qué posición terminarían.

Por su parte los universitarios son décimos en la clasificación general y dependen de sí mismos para mantenerse ahí, en lo que hoy se le conoce como Play In, ya que si no suman por lo menos un punto, tendrían que esperar lo que suceda con Santos, Atlas, Querétaro, San Luis y Necaxa.

La posible alineación del Cruz Azul vs Pumas

POR: Kevin Mier - El colombiano ya tiene como costumbre atajar entre 4 o 5 de gol por cada partido y se espera que ante José Juan Macías no sea la excepción. Si no sale en un momento de desorden, será una buena noche para él.

LD: Jorge Sánchez - Contra Puebla no vio actividad para darle paso al cumplimiento de la Regla de Menores de la Liga MX, pero en un partido de esta índole, seguro aparecerá y cumplirá con creces en sus labores.

DFC: Willer Ditta - Este futbolista es de lo más constante que tiene la oncena de Nicolás Larcamón y si bien no es el mejor futbolista de la Máquina, siempre pone su granito de arena para que el equipo vaya a buen puerto.

DFC: Jesús Orozco - Suele siempre recorrer como lateral a la hora que Sánchez se va al ataque en la línea de 5 característica del equipo. Con la pelota en los pies suele ser contundente y no da espacio a los errores.

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

DFC: Erik Lira - Este es otro central que gusta de salir con la pelota controlada, tiene 91% de precisión de pases y además solo ha perdido la pelota en ocho ocasiones este torneo, lo cual habla de su técnica y grandes condiciones.

LI: Carlos Rotondi - Todo apunta a que se recuperara después del golpe en la cabeza que recibió contra Monterrey y lo volveremos a ver en acción, además vendrá con el ánimo a tope después de anunciar que comenzará su proceso de naturalización mexicana.

MD: José Paradela - Habitualmente juega recortando hacia el centro de la cancha y desde ahí fabrica oportunidades para que él y sus compañeros concreten. Tiene tres goles y cinco asistencias jugando de dicha manera.

MCD: Carlos Rodríguez - Este hombre siempre aparece desde atrás, pero es de lo más inteligente que hay en México. Roza la perfección a la hora de darle un pase a un compañero con un promedio de 94% de efectividad.

MCO: José Paradela - Como mediocampista ofensivo este hombre tiene un gran valor, ya que intenta una gran cantidad de disparos al arco, 30 esta campaña para ser precisos, de los cuales 3 han terminado en gol.

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

MI: Mateusz Bogusz - El 7 del Cruz Azul volvió a las canchas luego de estar dos partidos en el banquillo y marcó el primer tanto contra los celestes, seguro volveremos a verlo en el campo.

DC: Ángel Sepúlveda - Contra Rayados jugó 15 minutos y marcó un gol, contra Puebla jugó 18 y dio una asistencia, razón suficiente para volver a ver al ángel del gol como titular en un partido de esta envergadura.

Así se vería la formación del Cruz Azul (5-4-1)

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Erik Lira, Carlos Rotondi

Centrocampistas: José Paradela, Carlos Rodríguez, José Paradela y Mateusz Bogusz

Delanteros: Gabriel Fernández

Así se vería la formación de Pumas (4-5-1)

Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo

Centrocampistas: José Caicedo, Alan Medina, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba

Delanteros: José Juan Macías

