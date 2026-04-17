La posible alineación titular de Cruz Azul para enfrentar a Tijuana

Se acerca el final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Cuauhtémoc entre el Club de Fútbol Cruz Azul y Club Tijuana Xoloitzcuintles en la correspondiente Jornada 15.

De esa manera, te dejamos con la posible alineación del equipo celeste para este compromiso programado el sábado 18 de abril a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México).

La posible alineación de Cruz Azul vs Tijuana para la Jornada 15 de la Liga MX

Fernández será titular al menos hasta el fin de la fase regular por la lesión de Nicolás Ibáñez | Jam Media/GettyImages

PO: Andrés Gudiño - El portero mexicano ha tomado la titularidad del equipo, a pesar de que Kevin Mier se ha recuperado. Todo parece indicar que Larcamón lo dejará como titular el resto del torneo.

DFC: Willer Ditta - El defensor central colombiano es fuerte en duelos físicos. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos. Es un titular inamovible.

DFC: Erik Lira - El versátil defensivo mexicano, tiene visión y pases precisos ayudan a iniciar jugadas desde atrás. Suele ser usado como central o pivote.

DFC: Gonzalo Piovi - El defensor argentino es uno de los elementos clave del cuadro celeste y un indiscutido de la zaga.

MD: Omar Campos - Es un defensor rápido, ofensivo y con buena proyección por la banda derecha siendo un lateral izquierdo natural, pero reposicionado como interior derecho.

MC: Agustín Palavecino - El mediocampista argentino es un jugador habilidoso, con buena visión de juego, pegada de media distancia y capacidad para generar juego. Su llegada a la Máquina fue de inmediato para sumarse a la titularidad.

MC: Jeremy Márquez - El mediocampista mexicano es muy versátil y dinámico, destaca en labores de presión, posicionamiento, velocidad y recuperación. Poco a poco se fue ganando la titularidad en el equipo.

MI: Carlos Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, cubre toda la lateral izquierda o puede ocupar otras posiciones, cuenta con desborde por banda y capacidad para asistir. Eficaz en el uno contra uno y con llegada al gol. Desde su llegada al club ha sido titular y es un referente.

MCO: José Paradela - El mediocampista argentino tiene gran pase y visión. Además, aporta mucho en la parte ofensiva.

MCO: Carlos Rodríguez - Es uno de los mediocampistas más completos de la Liga MX. Charly es una pieza clave en el funcionamiento del club.

DC: Gabriel Fernández - El 'Toro' estuvo intercalando con Ibáñez la titularidad, pero em la recta final el uruguayo se encargará de los goles, luego de la lesión de Nico.

Así se vería la formación de Cruz Azul (3-4-2-1)

Portero: Andrés Gudiño.

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi.

Centrocampistas: Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; José Paradela, Carlos Rodríguez.

Delanteros: Gabriel Fernádez.

Así se vería la formación de Tijuana (4-4-2)

Leon v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Portero: Antonio Rodríguez.

Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Ortiz.

Centrocampistas: Ramiro Árciga, Iván Tona; José Ignacio Rivero, Kevin Castañeda.

Delanteros: Aldahir Pérez y Mourad El Ghezouani.

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